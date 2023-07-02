CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler sürüyor! İlçe başkanları da topa girdi: Mezara koltukla gitme sevdasında

'BU TUTUCULUK NEREYE KADAR'

'Bizimkiler mezara bile koltukla gitme sevdasında' ifadelerini kullanan Gül, "Yetmişini devirmiş siyasetçiler koltuğu bırakmamak için kırk takla atıyor. Gençlerden, sadece kendilerinin onayladıklarını sahneye sürüyorlar. Doğa kendini devri daim içinde yenilerken, bizimkiler değişime karşı direniyorlar. Yılanlar bile ölü dokuyu terk ederken, bizimkiler mezara bile koltukla gitme sevdasında! Bu tutuculuk, doğa yasasına karşı direniş nereye kadar? 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyen düşünür, bizimkileri görse ne derdi? Partiler ölü dokuları bırakmadığı sürece kendilerini yenileyemez" diye konuştu.