CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor! İlçe başkanları da topa girdi: Mezara koltukla gitme sevdasında
14-28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgiyle ayrılan CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmaları devam ediyor. 13 yıllık Genel Başkanlığı'na tam 12 yenilgi sığdıran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrısına kulak tıkayarak devam mesajı verdi. İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketine partiden birçok isim katılırken, ilçe başkanları da topa girmeye başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından parti içindeki değişim sesleri giderek yükseliyor. Eski MYK üyeleri ardı ardına değişim çağrılarında bulunurken, Kılıçdaroğlu liderliğine bir tepki de CHP Kahta İl Başkanı Neşet Gül'den geldi. Gül değişimin gerekli olduğunu dile getirerek koltuk sevdası ile hareket edildiğini kaydetti.
'PROTESTO BAŞLIĞIYLA POZ VERDİ'
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Neşet Gül, bir gazetenin 'Protesto' başlıklı haber sayfasının önünde poz vererek değişim istediğini söyledi.
Çocukluğunda köyde çobanlık yaptığını anlatarak, yılanların mevsimsel olarak ölü dokusunu soyunup yeni sezona yeni derileriyle devam ettikleri mesajını vererek, "Aynı zamanda ağaçlara su yürür, dallar yeşerir, çiçekler açardı. Bu bir yenilenme, bu bir devri daimdir. Bizim siyaset sahnesine bakıyorum da zerre kadar yenilenme yok" dedi.
'BU TUTUCULUK NEREYE KADAR'
'Bizimkiler mezara bile koltukla gitme sevdasında' ifadelerini kullanan Gül, "Yetmişini devirmiş siyasetçiler koltuğu bırakmamak için kırk takla atıyor. Gençlerden, sadece kendilerinin onayladıklarını sahneye sürüyorlar. Doğa kendini devri daim içinde yenilerken, bizimkiler değişime karşı direniyorlar. Yılanlar bile ölü dokuyu terk ederken, bizimkiler mezara bile koltukla gitme sevdasında! Bu tutuculuk, doğa yasasına karşı direniş nereye kadar? 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyen düşünür, bizimkileri görse ne derdi? Partiler ölü dokuları bırakmadığı sürece kendilerini yenileyemez" diye konuştu.
"13 YILDA 12 SEÇİM KAYBETTİ"
Öte yandan, 50 yıla yakın süredir CHP'de siyaset yapan Kemal Anadol, partide yaşanan krizi ise yine CHP'ye yakınlığı ile bilinen yazar Aytunç Erkin'e anlattı.
"Sayın Kılıçdaroğlu 13 yılda 12 seçim kaybetti. Çağdaş, demokratik hiçbir ülkede tüm bunlara karşın koltuğunu koruyan başka bir ana muhalefet lideri bulunmuyor" ifadesini kullanan Kemal Anadol, değişim isteyenlere tepki gösterenlere de sert çıktı.
Anadol, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemek asla ona hakaret anlamına gelmez. Çağdaş dünyada seçimi kaybeden liderin ayrılması bir uygarlık, demokratlık, görgü ve en önemlisi sorumluluk göstergesidir. Buna ters bir uygulama antidemokratik bir görünüm sergilemekte ve kamuoyunda olumsuz etki yaratmaktadır" ifadesini kullandı.
Partide Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmalarını değerlendiren Kemal Anadol, "Değişim tartışması olumludur. Ama en tehlikeli yanı değişim kavramının içinin boşaltılmasıdır. CHP'de değişim, kişilerin ve kadroların yer değiştirmesinden ibaret değildir; olmamalıdır. CHP'nin sorunu yapısaldır. Değişim ancak bu yapının yenilenmesiyle gerçekleşir" açıklamasını yaptı.
"KOLTUĞU BIRAKMALI"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yüzde 40 alamazsak hadi eyvallah deyip bırakacağız" sözlerini de hatırlatan Kemal Anadol, açık açık Genel Başkan'a koltuğu bırakması gerektiği mesajını yolladı.
YILMAZ BÜYÜKERŞEN DE TARTIŞMAYA KATILDI, PARTİSİNİ ELEŞTİRDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise, ilk önce o değişimi kim yapmalı diye sordu ardından da "Kim olmalı Genel Başkan diye sorduğunda 3 isim veremiyorlar. Demek ki siyasetçi de yetiştirememişiz yeteri kadar. Ekmeleddin'i Mısır'dan ithal etmeye kalkışanlar bizleriz" diyerek partisine eleştiri yağdırdı.
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