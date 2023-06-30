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CHP'nin 'FETÖ' bağlantısı yeniden gözler önüne serildi! CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na salvo: Fetullah Gülen sana sunarken o zaman hiç sesin çıkmıyordu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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CHP’nin ’FETÖ’ bağlantısı yeniden gözler önüne serildi! CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu’na salvo: Fetullah Gülen sana sunarken o zaman hiç sesin çıkmıyordu...

Üst üste 13 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’liler tarafından bombardımana tutulmaya devam ediyor. CHP’li eski Devlet Bakan Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu hakkında ortalığı alevlendirecek, çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimini evinde kahvesini yudumlayarak takip eden Kılıçdaroğlu’na adeta bir bomba geldi. Sevigen, "Kemal Bey, CHP’de liderlik altın tabakta sunulmaz, kurultayda seçilir demiş. Fetullah Gülen sana sunarken o zaman hiç sesin çıkmıyordu." ifadelerini kullandı. CHP’nin ‘terör’ bağlantısı ve kirli siyaseti bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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