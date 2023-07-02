Memur ve emekliye zam, torba yasa... Kabine toplanıyor! İşte masadaki milyonları ilgilendiren konular

TORBA KANUNDA NELER YER ALACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu yarın Kabine toplantısından sonra açıklamasını bekliyoruz. Müjdeleri vermesini bekliyoruz. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söylemişti zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan en önemli başlığı bu olacak bu torba kanunun. Onun yanı sıra emeklilerin durumuyla ilgili de düzenlemelerin yer almasını bekliyoruz yine bu paket içinde.