CHP’li isimden Bülent Tezcan’a cevap! Kılıçdaroğlu istifa etmeli demişti…

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası CHP'de hareketli günler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hezimet sonrası başlattığı değişim krizi devam ediyor. Çıktığı her seçimi kaybeden ancak yine de koltuğu bırakamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. Son olarak kendisine en yakın isimlerden Bülent Tezcan, "Kemal Kılıçdaroğlu seçim bittiği gün istifa etmeliydi. Tüm kadro değişmeli" dedi. Tezcan'ın bu sözlerine CHP'li o isimden çok sert cevap geldi.