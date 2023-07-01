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CHP’li isimden Bülent Tezcan’a cevap! Kılıçdaroğlu istifa etmeli demişti…

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası CHP'de hareketli günler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hezimet sonrası başlattığı değişim krizi devam ediyor. Çıktığı her seçimi kaybeden ancak yine de koltuğu bırakamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. Son olarak kendisine en yakın isimlerden Bülent Tezcan, "Kemal Kılıçdaroğlu seçim bittiği gün istifa etmeliydi. Tüm kadro değişmeli" dedi. Tezcan'ın bu sözlerine CHP'li o isimden çok sert cevap geldi.

Giriş Tarihi: 01.07.2023 13:47
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CHP’li isimden Bülent Tezcan’a cevap! Kılıçdaroğlu istifa etmeli demişti…

Seçimlerde ağır yenilgi alan CHP'de kriz bitmedi. 13 yılda 12 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen tepkilere rağmen istifa etmedi.

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CHP’li isimden Bülent Tezcan’a cevap! Kılıçdaroğlu istifa etmeli demişti…

KAPTAN BENİM MESAJI

Hatta "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim" diyerek 2024 seçimlerindi işaret ettiği ve kurultayda yeniden aday olacağını sinyalini verdi.

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CHP’li isimden Bülent Tezcan’a cevap! Kılıçdaroğlu istifa etmeli demişti…

Bu açıklamaların ardından parti içinde istifa sesleri daha da yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun en yakınları bile verdiği röportajlarda artık gitmeli ifadesine yer verdi.

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CHP’li isimden Bülent Tezcan’a cevap! Kılıçdaroğlu istifa etmeli demişti…

TEZCAN'DAN ELEŞTİRİ YAĞDI

Son olarak seçimlerin ardından MYK'dan alınan Bülent Tezcan, Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısına destek verdi.

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CHP’li isimden Bülent Tezcan’a cevap! Kılıçdaroğlu istifa etmeli demişti…

"Genel başkanın açıklamalarından partinin başında kalma eğilimi olduğu anlaşılıyor. Ben bu doğrultuda Sayın Genel Başkanımızı da ikna etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.