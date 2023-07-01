CHP’de değişim rüzgarı! Partinin önde gelen isminden Kılıçdaroğlu’na yaylım ateşi: Gitmeli

13 YILDA 12 SEÇİM KAYBETTİ

Partide yaşanan krizi ise yine CHP'ye yakınlığı ile bilinen yazar Aytunç Erkin'e anlattı. "Sayın Kılıçdaroğlu 13 yılda 12 seçim kaybetti. Çağdaş, demokratik hiçbir ülkede tüm bunlara karşın koltuğunu koruyan başka bir ana muhalefet lideri bulunmuyor" ifadesini kullanan Kemal Anadol, değişim isteyenlere tepki gösterenlere de sert çıktı.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemek asla ona hakaret anlamına gelmez. Çağdaş dünyada seçimi kaybeden liderin ayrılması bir uygarlık, demokratlık, görgü ve en önemlisi sorumluluk göstergesidir. Buna ters bir uygulama antidemokratik bir görünüm sergilemekte ve kamuoyunda olumsuz etki yaratmaktadır" ifadesini kullandı.