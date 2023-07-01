Cemal Enginyurt Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlığı istedi! 3 ili sayarak "adaylığımı ilan ediyorum" dedi
14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözlerle yüklenen ancak vekillik için koltuk bulduktan sonra söylemlerini değiştiren Cemal Enginyurt CHP listelerinden milletvekili seçildi. Vekil olmasının ardından da fondaş KRT kanalına konuk olan Enginyurt bu sefer de Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlığı istedi. Enginyurt "İstanbul, Ankara, Ordu Büyükşehir Belediyeleri'nden biri için adaylığımı ilan ediyorum." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na seslendi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi CHP'ye sert sözlerle yüklenen ancak bulduğu koltuk sonrasında 7'li koalisyona katılarak CHP'den milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt fondaş KRT kanalında bu sefer de CHP'den belediye başkanlığı istedi.
CHP'DEN VEKİLLİK SONRASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TALEBİ
Enginyurt yaptığı açıklamada "İstanbul, Ankara, Ordu Büyükşehir Belediyeleri'nden biri için adaylığımı ilan ediyorum." derken, "CHP, Demokrat Partili Cemal Enginyurt'u desteklesin seçim alınıyor mu alınmıyor mu görecekler." ifadeleriyle Bay Kemal'e gaz vermeye çalıştı.
2019'DAKİ SÖZLERİ HALA AKILLARDA: BAHÇELİ'YE GÜVENİN
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Mart 2019'daki bir demeciyle yeniden gündeme gelmeyi başardı. Türk ülkücüleri ve milliyetçilerinin MHP'ye ve o dönemde Genel Başkanı olarak ifade ettiği Devlet Bahçeli'ye güvenmeleri gerektiğini bildirmişti.
"NASIL ÜLKÜCÜ KATİLLERİNİN YANINDA YER ALIRLAR? VELİ AĞBABA DENEN HAİN…"
2019'daki konuşmasında "Enginyurt Bir Cumhur İttifakı varıdır. Bir de zillet ittifakı. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu, bu Özgür (Özel) denen oğlan da, Veli Ağbaba (CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili) denen hain de her televizyona çıktıklarında 'HDP madem PKK'lı ise kapatılsın' diyorlar. Nasıl bir Türk milliyetçisi bir ülkücü kalkıp da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır ve onlara oy vermeyi düşünebilirler. Ben onun için diyorum ki; Yüreğinde geçmişteki arkadaşının şehadetini taşıyan, yeni nesil oluğunu, Fırat Çakıroğlu'nu şehit edenlerin kim olduğunu bilenler asla katilerine oy vermeyeceklerdir. Böyle insanların bir arada olduğu CHP'ye ülkücüler nasıl oy verecek? CHP, HDP, TKP, İYİ Parti bir araya gelmiş sözde kendilerine ülkücü mü diyecek bunlar. Bir Cumhur İttifakı vardır, bir de zillet ittifakı. Türk milliyetçileri bizi takip etsinler." ifadelerine yer vermişti.
KAFTANCIOĞLU'NA DA VERYANSIN
Enginyurt, "Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmayıp da, kocam 1 kilo domuz etini 7 dakika yedi diyen dinsizlerle mi bir olacaktık? CHP ile mi bir olacaktık?" demişti.
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