Cemal Enginyurt Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlığı istedi! 3 ili sayarak "adaylığımı ilan ediyorum" dedi

"NASIL ÜLKÜCÜ KATİLLERİNİN YANINDA YER ALIRLAR? VELİ AĞBABA DENEN HAİN…"

2019'daki konuşmasında "Enginyurt Bir Cumhur İttifakı varıdır. Bir de zillet ittifakı. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu, bu Özgür (Özel) denen oğlan da, Veli Ağbaba (CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili) denen hain de her televizyona çıktıklarında 'HDP madem PKK'lı ise kapatılsın' diyorlar. Nasıl bir Türk milliyetçisi bir ülkücü kalkıp da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır ve onlara oy vermeyi düşünebilirler. Ben onun için diyorum ki; Yüreğinde geçmişteki arkadaşının şehadetini taşıyan, yeni nesil oluğunu, Fırat Çakıroğlu'nu şehit edenlerin kim olduğunu bilenler asla katilerine oy vermeyeceklerdir. Böyle insanların bir arada olduğu CHP'ye ülkücüler nasıl oy verecek? CHP, HDP, TKP, İYİ Parti bir araya gelmiş sözde kendilerine ülkücü mü diyecek bunlar. Bir Cumhur İttifakı vardır, bir de zillet ittifakı. Türk milliyetçileri bizi takip etsinler." ifadelerine yer vermişti.