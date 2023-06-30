Kılıçdaroğlu yeniden 'terör' kapısında soluk alacak! Koalisyon masasından 'yerel seçimler' öncesi kirli pazarlık! 7'linin masasında dökülecek yaprak da kalmadı...
14 Mayıs ve 28 Mayıs’taki Türkiye’nin kritik öneme sahip seçimlerinde her türlü kirli oyunu çevirerek sonucunda hiçbir şey ele edemeyen ve büyük bir hezimete uğrayan koalisyon masasında her gün yeni bir kaos haberi gündeme bomba gibi düşünüyor. 2024’te gerçekleşecek ‘yerel seçimler’ öncesi kartlarını açık oynamayan başlayan 7’lide ipler kopma noktasında. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu arasında son günlerde söyleyen zehir zemberek sözler koalisyonun bağlarını kopardı. ittifakın bazı bölgelerde lokal olarak gerçekleşebileceğini söyleyen İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Sadece birisi kazanacak diğeri bakacaksa; o zaman böyle bir ittifak kurmanın da gereği yok. Çünkü azdan az gider, çoktan çok gider." dedi. Terörün siyasi temsilcisi HDP de, yerel seçimlerde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde terörün siyasi ayağı HDP ile el ele olan Kılıçdaroğlu ise, 'yerel seçimler' için soluğu tekrardan ‘terörün’ kapısında almaya hazırlanıyor...
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan koalisyon masasında sular durulmuyor. Yaşanan hezimet sonrası Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu çok sert eleştiriler ile karşı karşıya kaldı. Akşener, koltuğunu gerçekleşen kurultay ile sağlama alırken, partisinin öfkesini dindirebilmek için 7'li koalisyonun hedef aldı ve birlikteliğe son verdiklerini duyurdu.
Yerel seçim öncesi İYİ Parti ile CHP'nin işbirliğine gitmesinin zor olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ancak bazı lokal işbirliklerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda İYİ Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İYİ Partili Yasin Öztürk, "Azdan az çoktan çok gider" diyerek CHP'ye rest çekti, lokal işbirliklerinin ancak iki partinin de eşit kazanım elde etmesi ile olabileceğini söyledi.
KOALİSYON MASASI SARMALIN İÇİNDE
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öve öve bitiremediği 7'li kaolisyon, 14 Mayıs ve 28 Mayıs hezimeti sonrası dağıldı. Meral Akşener, ölünceye kadar minnet duyacağını söylediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutarken, 15 milletvekili istemesini ise hayatının en büyük hatası olarak nitelendirdi.
YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK OLACAK MI?
7'li kaolisyonun dağılması sonrası muhalefet bloğunu yerel seçim korkusu sardı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilin iktidarın eline geçeceğini düşünen muhalefet yeni denklemlerin peşinde. Ancak Akşener'in bir daha ittifaka girmeyeceği kulislerde güçlü şekilde dillendiriliyor.
Akşener, HDP'nin içinde olduğu ittifak denkleminin partisine güç kaybettirdiğini düşünüyor. Ancak lokal işbirliklerinin de olabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. İYİ Parti kanadından bu yaklaşımı doğrular nitelikte bir açıklama geldi.
"HERKES EŞİT KAZANACAKSA OLABİLİR"
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, ittifak ile ilgili açıklamada bulundu:
Öztürk şu ifadeleri kullandı:
Mevcut kazanan belediye başkanlarının da bir beş yılı geçmiş oluyor. O beş yıllık çerçevedeki karnelerine, dolayısıyla o beş yıllık çerçevede bazen ittifaklar yapılsa bile aynı belediye başkanıyla gidildiğinde seçimin kazanılamayacağı ortamlar da söz konusu olabilir; bölge bölge, ilçe ilçe. Böyle bir ortamda kazanamayacak adayın ısrarla önümüze sunulması dayatılması, bizim de böyle bir duruma müsaade etmemiz; artık seçim daha sandığa girmeden belirlemek anlamına gelir.
"AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK GİDER"
Dolayısıyla burada öncelikle vatandaştan oy alabilecek nitelikte insanları tespit etmek ve o anlamda her iki ortaklık yapısının da kazanabileceği bir ortama kavuşturmak lazım.
Bu zemin oluştuktan sonra bölge bölge ittifaklar yapılabilir. Ama bu zemin oluşmadan, sadece birisi kazanacak diğeri bakacaksa; o zaman böyle bir ittifak kurmanın da gereği yok. Çünkü azdan az gider, çoktan çok gider." dedi.
KONGREYE GİDECEKLER
Bir açıklama da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.
Buldan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Van'a gitti. Buradaki programda konuşma yapan Buldan, önümüzdeki sürece de değindi.
Yaptığı açıklamada, eylül ayında kongreye gideceklerini belirten Pervin Buldan, "Yeni bir planlama, yeni bir anlayış, yeni yüzlerle ve yeni canlarla değişim ve dönüşümü başlatmak üzere bir süreç başlayacak." dedi.
"HER YERDE ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"
Buldan, kongreden sonra da yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çekti.
Buldan, şöyle konuştu:
Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de, bütün illerimizde büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere, bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
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