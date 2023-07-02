02 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Teröristlere 'Pençe' darbesi: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika! Teröristlere 'Pençe' darbesi: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2023 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
ABONE OL
Son dakika! Teröristlere ’Pençe’ darbesi: 9 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA