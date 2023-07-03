03 Temmuz 2023, Pazartesi
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İYİ Parti ve CHP’de kazan kaynıyor! Ağır toplar bayrak açtı
Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisi sonrası faturayı kendinden başka herkese kesti. İstifa ve değişim taleplerine kulaklarını tıkadığı gibi, koltuğunu sağlama almak adına hamle üstüne hamle yaptı. İYİ Parti'de de manzara aynı. Kulislerde iki partinin muhalif isimlerinin yeni bir hareket başlatacağı hatta parti bile kurabileceği konuşuluyor.