CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için karar günü! Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek





Son olarak 14 Haziran'da Ahlatlıbel'de görüşen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, tebessüm ederek gazetecileri selamladıkları fotoğrafla gündem oldu. Fotoğrafın aksine toplantıda ortaya çıkan detaylar, partideki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi. İmamoğlu'nun "Koltuğu bana bırak" teklifini sunduğu, Kılıçdaroğlu'nun ise "İstanbul'a odaklan" mesajı verdiği öne sürülen görüşme sonrası CHP'de iç savaş kızıştı.