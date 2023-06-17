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CHP'de sır isimler! Kemal Kılıçdaroğlu eskilerini gönderdi yenilerini getirdi

İki seçimden de hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde kilit pozisyonlarda bulunan isimleri görevden alarak yerlerine yenilerini getirdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, CHP içerisindeki bu değişimi kaleme alırken, eski "sır" isimlerin gönderilerek yerlerine yenilerinin getirildiğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.06.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 07:18
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CHP’de sır isimler! Kemal Kılıçdaroğlu eskilerini gönderdi yenilerini getirdi

İşte Mahmut Övür'ün "CHP'de eski 'sır' isimler gitti yenileri mi geldi?" başlıklı o yazısı

Ankara siyasetinin derinliklerini iyi bilen bir dostum; CHP'de olup bitenleri konuşurken, sözü sır danışmanlara getirip şöyle diyordu:

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CHP’de sır isimler! Kemal Kılıçdaroğlu eskilerini gönderdi yenilerini getirdi

"Artık onların dönemi bitti, yeni bir isim var: Namık Tan. Bugün Kılıçdaroğlu ne yapıyorsa ve CHP'de ne oluyorsa onun bilgisi dâhilinde oluyor. Onu izlemekte fayda var."

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CHP’de sır isimler! Kemal Kılıçdaroğlu eskilerini gönderdi yenilerini getirdi

Öyle mi değil mi doğrusu bilmiyorum ama eski Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün seçim öncesi gözden düşüşüyle eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın devreye girmesi ve CHP'den milletvekili adayı olması arasında bir paralellik var.

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CHP’de sır isimler! Kemal Kılıçdaroğlu eskilerini gönderdi yenilerini getirdi

İkisi de ABD yanlısı siyasi çıkışlarıyla bilinmelerine rağmen birinin yükselmesi, diğerinin dışlanması sadece bir görev değişimi mi yoksa arkasında bambaşka bir "sır" mı var onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Gerçi bu tür "sır"lı adamların CHP'ye ne kattığını görünce yenilerinin de pek farklı olmayacağını söylemek abartı olmaz.

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CHP’de sır isimler! Kemal Kılıçdaroğlu eskilerini gönderdi yenilerini getirdi

Aslında bu geleceği önceki gün kamuoyunu şoke eden 80 civarında danışmanını toptan görevden alması da gösterdi. Onca danışmana rağmen kimse "kaybedebiliriz" uyarısı yapmamış, tam aksine "Geliyor, gelmekte olan" diyerek Kılıçdaroğlu'nu göklere çıkarmışlardı. Sağdan, soldan, ülkücü ve "Kürtçü" diye sunulan o danışmanlar arasında, geçmişte FETÖ'den hüküm giyen Fatih Gürsul gibi isimler bile vardı.