17 Haziran 2023, Cumartesi
CHP'de sır isimler! Kemal Kılıçdaroğlu eskilerini gönderdi yenilerini getirdi
İki seçimden de hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde kilit pozisyonlarda bulunan isimleri görevden alarak yerlerine yenilerini getirdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, CHP içerisindeki bu değişimi kaleme alırken, eski "sır" isimlerin gönderilerek yerlerine yenilerinin getirildiğine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 17.06.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 07:18
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