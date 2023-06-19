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Meral Akşener'e bir darbe daha! İstifa dalgası büyüyor: İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız da görevinden ayrıldı

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Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Meral Akşener’e bir darbe daha! İstifa dalgası büyüyor: İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız da görevinden ayrıldı

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan üst üste iki seçimden de hezimetle ayrılan ittifakın ortaklarından olan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener koltuğu bırakmazken, parti içinde yaprak dökümü hızlandı. 5 yıl önce kurulan partinin bugüne kadar 200 kurucusundan 70'i istifa etti. Son olarak da partinin kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldız partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı:

Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel...

Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi…

Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!

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