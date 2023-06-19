Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa yapıştı bırakmıyor! Ekrem İmamoğlu için şartlarını açıkladı! Bay Kemal ayrılığa yanaşmıyor...
28 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimet sonrası CHP'de genel başkanlık kavgaları giderek büyürken Halk TV'de sunucu İsmail Küçükkaya parti içindeki son kulis bilgilerini paltlaştı. Bay Kemal'in İmamoğlu'nun adaylığına onay vermesi için şartını açıkladı. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "İstanbul'u anahtar teslim AK Parti'ye bırakmanıza izin vermem. Meclis'te çoğunluğumuz yok.Aday olmak sizin hakkınız ama ilk vazifeniz İBB seçimlerini kazanmak ve İBB Meclisi'nde çoğunluğu almak." dediğini aktardı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta HDP ve PKK olmak üzere tüm ortaklarında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
FATURAYI MYK VE DANIŞMANLARA KESTİ
Kılıçdaroğlu bununla da kalmayıp istifa etmeyerek parti tabanının büyük tepkisini çekerken faturayı da MYK ve danışmanlarına keserek tüm isimlerin istifasını aldı.
ÜÇLÜ ARASINDA GÖRÜŞMELER TAM GAZ
Ancak İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler, Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmaya hazırlanırken bu isimlerle Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeler de hız kesmeden devam ediyor.
CHP'DEKİ SON KULİSLER...
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun seçimlerden sonra 3 kez görüştüğü ortaya çıkarken, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya parti içindeki son kulis bilgilerini paylaştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E: ADAY OLACAKSAN İSTİFA ETMELİSİN
Küçükkaya yaptığı açıklamada "Bunu ilk defa duyacaksınız. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel için 'Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için Grup Başkanlığından istifa etmelidir. ikisi bir arada olmaz. Bunu etik ve şık bulmam' diyor." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ: BANA BU İFADELERDE BULUNMADI
Küçükkaya, Özgür Özel'in kendisini aradığını ve Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine şu yanıtı verdiğini aktardı:
"Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı. Ben henüz adayım demedim, değişim talebi ve bunun nasıl olabileceğine dair görüşlerimi paylaştım' dedi. Bir CHP'li olarak hangi sorumluluk düşerse bunu üstlenmeye hazır olduğumu ifade ettim. Henüz daha adaylık açıklaması yapmadım. Çünkü henüz kurultayın ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak ben parti terbiyesi almış birisi olarak adaylık konusunda kurultay netleştiğinde kesin kararımı verdiğim zaman kamuoyuyla paylaşmadan önce sayın genel başkanıma bunu anlatacağım. İlk önce benden duymasını isterim.
İMAMOĞLU'NA DA ŞARTLI 'EVET'
Diğer yandan Küçükkaya Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin de detaylarını paylaşırken şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu 3 kere görüştü ya, sonuncusunda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Aday mı olmak istiyorsunuz İstanbul'u anahtar teslim AKP'ye bırakmanıza izin vermem. Bu doğru olmaz. Aday olmak isterseniz tüm CHP'liler gibi hakkınız var, olabilirsiniz ama önce size düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak ve oradaki Meclis çoğunluğunu elde etmek. Sonra istifa edebilirsiniz. İstifa edince Meclis çoğunluğu CHP'de olduğu için bir CHP'li Belediye Başkanı olabilir, sonra siz de Genel Başkanlığa aday olabilirsiniz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS bursluluk sınavı MEB son dakika! Bursluluk sınavı başvuru tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman 2023?
- AUZEF ONLİNE SINAV SONUÇLARI 2023! AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Telafi, 3 ders sınav tarihleri...
- Lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? MEB LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kılavuzu yayımlandı mı?
- AÖF final sonuç sorgulama ekranı 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sınavı var mı, ne zaman?
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 19 Haziran PUAN DURUMU
- SSK ve BağKur’luya 3600 gün müjdesi geldi! Kısmi emeklilik tablosu meydana çıktı! Kadınlarda 50, 51, 51 - Erkeklerde 55 , 56, 57 yaş...
- Türkiye-Galler milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D GRUBU Türkiye-Galler muhtemel 11'Ler!
- Altın fiyatlarında kritik eşik için son 3 gün! İslam Memiş tüm dikkatini o tarihe kilitledi! 1 gramı dahi olan beklesin! Çeyrek, tam, gram altın...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak 2023? PPK faiz kararı...
- SSK, BAĞ-KUR emeklisine talih kuşu kondu! Öğlen 13’te ödemeler başladı! 7.500 TL üstü maaş alana 7000 TL’ye ek 3.000 lira hesapta!
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak 2023? Asgari Ücret 3. toplantı tarihi açıklandı mı?
- EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! 2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...