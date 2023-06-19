Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa yapıştı bırakmıyor! Ekrem İmamoğlu için şartlarını açıkladı! Bay Kemal ayrılığa yanaşmıyor...

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ: BANA BU İFADELERDE BULUNMADI

Küçükkaya, Özgür Özel'in kendisini aradığını ve Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine şu yanıtı verdiğini aktardı:

"Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı. Ben henüz adayım demedim, değişim talebi ve bunun nasıl olabileceğine dair görüşlerimi paylaştım' dedi. Bir CHP'li olarak hangi sorumluluk düşerse bunu üstlenmeye hazır olduğumu ifade ettim. Henüz daha adaylık açıklaması yapmadım. Çünkü henüz kurultayın ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak ben parti terbiyesi almış birisi olarak adaylık konusunda kurultay netleştiğinde kesin kararımı verdiğim zaman kamuoyuyla paylaşmadan önce sayın genel başkanıma bunu anlatacağım. İlk önce benden duymasını isterim.