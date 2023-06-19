Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istediği yanıtı alamayan Ekrem İmamoğlu CHP liderini "merzifon eşeği"ne benzeten Fatih Altaylı'ya konuştu: Gerekiyorsa o da değişmeli

İSTİFA SESLERİNE KULAK ASMADI

28 Mayıs seçimleriyle birlikte 12'nci kez yenilgi alan CHP liderine parti içerisinden ve tabandan "istifa" sesleri yükselirken, Kılıçdaroğlu ise bu tepkilere bugüne kadar kulak asmadı.

İmamoğlu'nun yaptığı "değişim" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu "İstanbul'a odaklan işine bak" diyerek rest çekerken, ikili arasındaki gerilim İmamoğlu'nun "Mesele İstanbul'dan ibaret" değil çıkışıyla tırmandı.

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YÜZ YÜZE RESTLEŞME

Bu restleşmelerin ardından ikili Ankara'daki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde yüz yüze görüştü. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürerken, kulislerdeki iddialara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na bir kez daha "çekilin" talebini yineledi. CHP lideri ise İstanbul'u işaret ederek İmamoğlu'nun talebine kulak tıkadı.

Bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "merzifon eşeği"ne benzeten Fatih Altaylı'ya konuştu. Konuşmada ilk kez açık açık "Gerekiyorsa Kılıçdaroğlu da değişmeli" dedi.