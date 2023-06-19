Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istediği yanıtı alamayan Ekrem İmamoğlu CHP liderini "merzifon eşeği"ne benzeten Fatih Altaylı'ya konuştu: Gerekiyorsa o da değişmeli
CHP'de yaşanan koltuk kavgası bir başka boyuta taşındı. "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj veren Ekrem İmamoğlu, istediği yanıtı alamayınca seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nu "Merzifon eşeği"ne benzeten Fatih Altaylı'ya konuştu. İmamoğlu'nun bu hamlesi CHP liderine açık mesaj olarak yorumlanırken, İmamoğlu ilk kez açık açık "Gerekiyorsa Kılıçdaroğlu da değişmeli" dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimetle ayrılmasının ardından CHP'de başlayan "koltuk savaşı" her geçen gün bir başka boyut kazanıyor.
Seçim günü "mücadeleye devam edeceğim" sözleriyle koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu ile "değişim" mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adeta koltuk için birbirini yemeye başladı.
İSTİFA SESLERİNE KULAK ASMADI
28 Mayıs seçimleriyle birlikte 12'nci kez yenilgi alan CHP liderine parti içerisinden ve tabandan "istifa" sesleri yükselirken, Kılıçdaroğlu ise bu tepkilere bugüne kadar kulak asmadı.
İmamoğlu'nun yaptığı "değişim" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu "İstanbul'a odaklan işine bak" diyerek rest çekerken, ikili arasındaki gerilim İmamoğlu'nun "Mesele İstanbul'dan ibaret" değil çıkışıyla tırmandı.
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YÜZ YÜZE RESTLEŞME
Bu restleşmelerin ardından ikili Ankara'daki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde yüz yüze görüştü. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürerken, kulislerdeki iddialara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na bir kez daha "çekilin" talebini yineledi. CHP lideri ise İstanbul'u işaret ederek İmamoğlu'nun talebine kulak tıkadı.
Bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "merzifon eşeği"ne benzeten Fatih Altaylı'ya konuştu. Konuşmada ilk kez açık açık "Gerekiyorsa Kılıçdaroğlu da değişmeli" dedi.
Fatih Altaylı köşesinde yazdığı yazıda Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı:
"CHP'DE HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANMAK İSTEYENLER VAR"
CHP içinde hiçbir şey olmamış gibi davrananlar olduğunu işaret eden İmamoğlu, "Öyle davranmak isteyenler var. Seçmenin moralinin ne kadar bozuk ne kadar üzgün ve en önemlisi ne kadar umutsuz olduğunu görmek lazım. Bu hayal kırıklığını tamir etmek bizim görevimiz." dedi.
"YEREL SEÇİMLER RİSKE GİRER"
"Peki bunun yolu lideri değiştirmek mi?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Benim ağzımdan böyle bir çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. 13 Mayıs'taymışız gibi yola devam edemeyiz. Öncelikle oturup konuşmamız, ne yapmamız gerektiğini tespit etmemiz lazım. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız. Bunları Genel Başkan'a anlattım. Fazlasını anlattım. Sahada gördüklerimi anlattım. Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim. Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı." dedi.
GEREKİRSE KEMAL KILIÇDAROĞLU DA DEĞİŞMELİ
'Değişim değişim' diyen Ekrem İmamoğlu ilk kez açıktan gerekirse O da gitmeli diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
"Ne gerekiyorsa değişmeli" diyen Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?" sorusuna "Gerekiyorsa o da dahil... Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor. Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP'ye yakışır şekilde ilerler. Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci o yönetir. Ve sonunda birine el verir." dedi.
"DEĞİŞİMİ BAŞLATAN GENEL BAŞKAN OLMALI"
Kılıçdaroğlu'na "bana el verin" demediğini savunan Ekrem İmamoğlu, "Böyle bir şey ne dedim ne de derim. Ben 'hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Oturup konuşmalı, değişimi başlatmalıyız, bunu başlatan da genel başkan olmalı' diyorum." dedi.
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME: BİR DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞINI ZANNEDİYORUM
Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye de değinen İmamoğlu, "Söylediğim gibi Sayın Genel Başkan ile yaptığım son görüşme çok olumlu geçti. Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu'nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil. Bu bir toplumsal mesele. Biz gidişattan memnun olmayan geniş bir halk kitlesine yeniden umut vermek zorundayız. Bu hayal kırıklığını yerel seçimlere kadar tamir etmemiz şart." ifadelerini kullandı.
FATİH ALTAYLI KILIÇDAROĞLU'NU MERZİFON EŞEĞİNE BENZETMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Altaylı'ya konuşması da büyük bir mesaj olarak yorumlandı. Öyle ki seçim mağlubiyetinin ardından Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzetmişti.
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Merzifon eşeği de aday olsa yüzde 48 alırdı" demeye getiren Fatih Altaylı, "Bakın çok açık yazacağım, kusura bakmayın. Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı. Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı. Siz de benim kadar biliyorsunuz ki, yüzde 48 size verilmedi." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.
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