CHP'de kılıçlar çekildi herkes birbirine sallıyor! CHP eski milletvekili Sevigen: Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özelinde CHP ve 8’li koalisyonu hezimete uğratmasının ardından dengeler bozuldu. Alınan ağır mağlubiyetin ardından koltuk savaşları her geçen gün daha da şiddetleniyor. Eski Devlet Bakanı ve CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, büyük hezimete rağmen görevini Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla geldi." ifadelerini kullandı.
28 Mayıs'ta sandıktan hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim seslerine kulak tıkayıp koltuğunu korumak için her yolu denemeye başladı.
Başkan Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından, CHP'de parti yönetimini kendi keyfine göre yeniden dizayn eden CHP Genel Başkanı'na 'diktatör' yakıştırmaları yapılmaya başlandı.
CHP'DE KİM KİMİ YERSE!
Kılıçdaroğlu'nun seçimde 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde dengeler altüst oldu.
Öyle ki, seçmenler ve partili isimlerden değişim, istifa sesleri yükselmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'değişim' çıkışı yaparken çağrılara aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu ise 'görevimin başındayım' mesajı verdi.
Karşılıklı restleşmelerle birlikte CHP'de iç hesaplaşmalar da kaçınılmaz oldu. Sözde Baba-oğul imajı çizmeye çalışan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tavan yapıyor.
MEHMET SEVİGEN: KEMAL KILIÇDAROĞLU BİR DİKTATÖR
CHP'de yaşanan kaosa ilişkin bir TV kanalının canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
Partinin önde gelen isimlerinden olan Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla geldi." ifadelerini kullandı.
"İLK DEFA CHP TARİHİNDE 204 TANE MYK ÜYESİ DEĞİŞMİŞ"
Sevigen konuya ilişkin şunları da söyledi: "İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı."
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