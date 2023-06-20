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Son dakika | Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

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Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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Son dakika | Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2008 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının FETÖ/PDY üyelerine dağıtılması ile ilgili 14 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.

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