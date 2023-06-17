CHP’de genel başkanlık için yeni aday çıkar mı? CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek isim verdi...

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL ÜZERİNDEN İMAMOĞLU'NA MESAJ: BEN SANA BURAYI BIRAKMAM!

Sözlerinin devamında Çiçek, "Özgür Özel, budan 2 kurultay önce kendi ili olan Manisa'da mahalle delegesi dahi seçilememişti. Şimdi genel başkanlığa adayım diyor. Özel siyasetini şu ana kadar Kılıçdaroğlu uhdesinden yapmıştır. Zaten grup başkanı olması da bunu göstermektedir. Burada esas olarak Kılıçdaroğlu'nun 'baba-oğul' ilişkisi esasında İmamoğlu ile değil Özel ile arasındadır. Bunu ortaya koymak lazım somut olarak. Özel'in bu çıkışı İmamoğlu'na verilen bir mesajdır. Kılıçdaroğlu 'Ben sana her hâlükârda burayı bırakmam' noktasında yapılan bir değerlendirmedir." cümlesine yer verdi.

"ALPER TAŞDELEN GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLUR MU?"

CHP'de genel başkanlığa başka adayların da olabileceğine işaret eden Kemal Çiçek, "Mesela parti içinde konuşulan bir isim bu söyleyelim açık açık… Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'dir. Çünkü eğitimine güvenerek, geldiği koşula, memleketine, mezhebine güvenerek buradan bir netice alabilme ihtimali... Kılıçdaroğlu tarafından bir yere getirilebilir mi, bir ışık, mesaj verilebilir mi? değerlendirilmesi yapılmaktadır. Şu anda aktif bir tutuma girmedi. Ama izlenmesi gerekli. Şu anda tablo böyle" dedi.