CHP'de genel başkanlık için yeni aday çıkar mı? CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek isim verdi...
14-28 Mayıs seçimlerinde ortaya çıkan acı tablo sonrası CHP paramparça olmaya yüz tuttu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu devirmek için ‘değişim’ diyen Ekrem İmamoğlu’na yanıt kısa sürede Özgür Özel’den geldi. Özel, “Ben de adayım” dedi. Daha sonra Ankara’da İmamoğlu’nun kulağını çeken Kılıçdaroğlu, ‘Kaptan benim! İşine bak’’ mesajı verdi. CHP’de koltuk savaşları iyice kızışırken A Haber’de ‘CHP’de genel başkanlık için yeni isimler çıkar mı?’ sorusuna yanıt arandı. Bu kritik soruya CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek yanıt vererek konuşulan ismi açıkladı. İşte detaylar…
CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber'de yayınlanan 'Satır Arası'nda seçim hezimeti ardından CHP'de yaşanan büyük ayrışmayı derinlemesine analiz etti.
MUSTAFA KEMAL ÇİÇEK: CHP'DE KOLTUK GİTTİKTEN SONRA GÜÇ DE GİDER
Sunucu Orhan Sali'nin "CHP'yi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu dışında ya da CHP dışında yenilgi içerisinden çıkaracak başka birisi var mı? CHP bu iki isme mi mahkum?" sorusuna CHP'nin eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Şu an baktığımızda tablo öyle görünmekte. Çünkü neden? Oğuz Kaan Salıcı vardı. Esasında tartışma Salıcı ile Özgür Özel arasında geçer. Birisinin TBMM'de temsil kuvveti var, birisi de örgütlerde var. Ama Kılıçdaroğlu, Salıcı'yı da tasfiye etti. CHP'de koltuk gittikten sonra güç de gider bu unutulmamalı." ifadelerine yer verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL ÜZERİNDEN İMAMOĞLU'NA MESAJ: BEN SANA BURAYI BIRAKMAM!
Sözlerinin devamında Çiçek, "Özgür Özel, budan 2 kurultay önce kendi ili olan Manisa'da mahalle delegesi dahi seçilememişti. Şimdi genel başkanlığa adayım diyor. Özel siyasetini şu ana kadar Kılıçdaroğlu uhdesinden yapmıştır. Zaten grup başkanı olması da bunu göstermektedir. Burada esas olarak Kılıçdaroğlu'nun 'baba-oğul' ilişkisi esasında İmamoğlu ile değil Özel ile arasındadır. Bunu ortaya koymak lazım somut olarak. Özel'in bu çıkışı İmamoğlu'na verilen bir mesajdır. Kılıçdaroğlu 'Ben sana her hâlükârda burayı bırakmam' noktasında yapılan bir değerlendirmedir." cümlesine yer verdi.
"ALPER TAŞDELEN GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLUR MU?"
CHP'de genel başkanlığa başka adayların da olabileceğine işaret eden Kemal Çiçek, "Mesela parti içinde konuşulan bir isim bu söyleyelim açık açık… Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'dir. Çünkü eğitimine güvenerek, geldiği koşula, memleketine, mezhebine güvenerek buradan bir netice alabilme ihtimali... Kılıçdaroğlu tarafından bir yere getirilebilir mi, bir ışık, mesaj verilebilir mi? değerlendirilmesi yapılmaktadır. Şu anda aktif bir tutuma girmedi. Ama izlenmesi gerekli. Şu anda tablo böyle" dedi.
(Fotoğrafta: Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen)
BAĞBUĞ: ÖZEL, TAVŞAN ADAYDIR!
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Bağbuğ ise Özgür Özel'i "Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü bir tavşan aday" olarak nitelendirdi.
"CHP'de Göstermelik bölme adına yapılan bir aday yarışı var." diyen Başbuğ, "(Özel) Ben Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekiliyorum derse şaşırmamak lazım" şeklinde konuştu.
"KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A 'BENİMLE BİRLİKTE SİZ DE KAYBETTİNİZ' DİYOR"
Avukat Mustafa Kemal Çiçek sözlerinin devamında "Ekrem İmamoğlu genel başkanlığı istiyor. En büyük handikabı ise kendisi de kaybedenler içerisinde. Bu seçimde halkın iradesi yansımadan sandık da tecelli etmeden 13. cumhurbaşkanı yardımcısı unvanını kullanarak çalışmalar yaptı. Yani bunu hepimiz gördük. Bunu ABB Başkanı Mansur Yavaş da yaptı. Kılıçdaroğlu '(İmamoğlu-Yavaş) Benimle birlikte siz de kaybettiniz' diyor." yorumunda bulundu.
ALABARDA: İMAMOĞLU'NUN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUM CAHİL CESARETİDİR
Gazeteci Yusuf Alabarda, "İmamoğlu'nun içine düştüğü durum cahil cesaretidir. İstanbul'un sorunları dışında her şeyle ilgilendi. Elçilerle görüştü, Avrupa'da görüştü vs... Ancak sen 'İstanbul'un başına geçen Türkiye'nin de başına geçer' şeklinde ortaya atılmış yanlış iddianın kurbanısın. İmamoğlu o günden bu yana içinde düştüğü durumun da farkında değil. Hiçbir başarıya tekabül etmiyor. 'Gün batımına doğru bazı insanlar kendi uzayan gölgelerini hakiki boyu zanneder' derler. İmamoğlu'nda bu var. Kendi boyu zannediyor. İmamoğlu (genel başkanlık) CHP'yi değil kendisini kurtarmak çok istiyor." şeklinde konuştu.
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