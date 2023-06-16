Ekrem İmamoğlu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında konuştu: Değişime liderlik etmek zorundadır

'DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME DE LİDERLİK ETMEK ZORUNDADIR'

İmamoğlu "değişim" çıkışını sürdürürken, "Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepimizin şapkamızı önüne koyacağız, düşüneceğiz ve ortak akılla doğru kararlar alacağız. Burada en önemli kurum CHP'dir. CHP, İttifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için onun da ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur." ifadelerini kullandı.