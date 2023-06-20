İYİ Parti’den CHP’ye kazık! Deşifre oldular... Akşener’in sağ kolu Turhan Çömez: Sonuç alacak adımlar atacağız

CHP'YE MASA ALTINDAN MESAJ!

28 Mayıs'taki hezimet sonrası önlerinde bir vizyon oluştuğunu dile getiren Çömez, yerel seçimlere CHP'den bağımsız, ayrı gireceklerinin işaret fişeğini attı.



Önlerinde bir vizyon oluştuğunu belirtip ve güçlü bir şekilde sahada olacaklarını dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı, "Biz sahadaki durumumuzu biliyoruz. Bunların bütün analizlerini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Seçim sonrası çok yoğun çalışmalar yaptık. Önümüzde bir vizyon oluştu. Güçlü bir şekilde sahada olacağız önümüzdeki dönemde. Sadece kendi seçim bölgelerimizde değil, diğer bölgelerde de çok aktif bir çalışma içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

"SONUÇ ALACAK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Siyasetteki en temel unsurun 'sonuç almak' olduğu söyleyen Turhan Çömez'in "Sonuç almak siyasette şüphesiz en temel unsur. Sonuç almadan bir başarı öyküsünü konuşmak mümkün değil. O bakımdan sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışmaya ve çabaya hazırız" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.





İYİ PARTİ'NİN CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI

Çömez'in, "Önümüzde bir vizyon oluştu, güçlü bir şekilde sahada olacağız, sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışacağız" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da açık etti.

"YEREL SEÇİMLERE AYRI GİRECEĞİZ" RESTİ, "REHAVETE KAPILDIK" İTİRAFI

Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de CHP'ye 'yerel seçimlere ayrı gireceğiz' resti çekmiş, "Biz seçimi kazanmış gibi hareket ettik" diyerek rehavete kapıldıklarını itiraf etmişti.



CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti bileşenleriyle hazırladıkları Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin seçim kazandırmayacağını ifade eden Özlale, CHP'ye veryansın etmişti.