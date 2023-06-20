İYİ Parti'den CHP'ye kazık! Deşifre oldular... Akşener'in sağ kolu Turhan Çömez: Sonuç alacak adımlar atacağız
Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti. Koalisyon ortakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir hezimet yaşarken, muhalefette ise büyük kopuşlar yaşanmaya başlandı. CHP'ye 'yerel seçimlere ayrı gireceğiz' resti çeken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'den sonra topa İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez girdi. Çömez'in, "Önümüzde bir vizyon oluştu, güçlü bir şekilde sahada olacağız, sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışacağız" sözleri İYİ Parti'nin CHP'ye atacağı kazığı günyüzüne çıkardı.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta HDPKK olmak üzere İYİ Parti'yi de büyük hayal kırıklığına uğrattı..
Koalisyon ortakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir hezimet yaşarken, muhalefette ise büyük kopuşlar yaşanmaya başlandı.
Koalisyonun ortaklarından olan İYİ Parti'de parti tabanı ve yönetiminde çatlaklar oluşurken, Genel Başkan Meral Akşener için "istifa" talebi daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Akşener'in ise koltuğu bırakmaya niyeti olmadığı öğrenildi. Milliyetçilik felsefesiyle çıkılan yolda, yönünü kaybeden Akşener, İyi Partili isimleri tek tek kendi yollarını çizmeye yöneltmeye çizdi..
Bu durumun son örneği İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in açıklamalarıyla bir kez daha tescillendi.
CHP'YE MASA ALTINDAN MESAJ!
28 Mayıs'taki hezimet sonrası önlerinde bir vizyon oluştuğunu dile getiren Çömez, yerel seçimlere CHP'den bağımsız, ayrı gireceklerinin işaret fişeğini attı.
Önlerinde bir vizyon oluştuğunu belirtip ve güçlü bir şekilde sahada olacaklarını dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı, "Biz sahadaki durumumuzu biliyoruz. Bunların bütün analizlerini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Seçim sonrası çok yoğun çalışmalar yaptık. Önümüzde bir vizyon oluştu. Güçlü bir şekilde sahada olacağız önümüzdeki dönemde. Sadece kendi seçim bölgelerimizde değil, diğer bölgelerde de çok aktif bir çalışma içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.
"SONUÇ ALACAK ADIMLAR ATACAĞIZ"
Siyasetteki en temel unsurun 'sonuç almak' olduğu söyleyen Turhan Çömez'in "Sonuç almak siyasette şüphesiz en temel unsur. Sonuç almadan bir başarı öyküsünü konuşmak mümkün değil. O bakımdan sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışmaya ve çabaya hazırız" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.
İYİ PARTİ'NİN CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI
Çömez'in, "Önümüzde bir vizyon oluştu, güçlü bir şekilde sahada olacağız, sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışacağız" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da açık etti.
"YEREL SEÇİMLERE AYRI GİRECEĞİZ" RESTİ, "REHAVETE KAPILDIK" İTİRAFI
Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de CHP'ye 'yerel seçimlere ayrı gireceğiz' resti çekmiş, "Biz seçimi kazanmış gibi hareket ettik" diyerek rehavete kapıldıklarını itiraf etmişti.
CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti bileşenleriyle hazırladıkları Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin seçim kazandırmayacağını ifade eden Özlale, CHP'ye veryansın etmişti.
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