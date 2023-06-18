LGBT terörüne dur diyen Türk polisine HDP’li Özgül Saki’den alçak hakaret: İşgalci kuvvetler | AK Parti’den tepki geldi

6 KİŞİ GÖZALTINDA!

Polis müdahale ettiği yürüyüşte biri 18 yaş altı olmak üzere Trans Onur Yürüyüşüne katılan 6 kişi gözaltına alındı.

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT CEVAP

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li Saki'ye, "Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP'li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı "Onur" zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir." sözleriyle tepki gösterdi.