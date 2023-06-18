LGBT terörüne dur diyen Türk polisine HDP'li Özgül Saki'den alçak hakaret: İşgalci kuvvetler | AK Parti'den tepki geldi
Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum oluşturmak isteyen LGBT terörü "Onur ayı" adı altında sapkın eylemlerine devam etmek için çabalıyor. Bugün de İstanbul'da sapkınlar bir araya gelerek yapmak istedikleri yürüyüş polis tarafından engellendi. Güvenvelik tedbirleri nedeniyle Taksim'e giremeyen sapkın grup Şişli sokaklarında Başkan Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attı. Polisin müdahalesi sonrası 6 sapkın gözaltına alınırken HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki Türk polisini hedef aldı. Yürüyüşe izin vermeyen Türk polisini "İşgalci kuvvetler" olarak tanımlayan Saki'ye AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li Saki'nin polisi hedef alan skandal sözlerine yönelik yaptığı paylaşımda "Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
HDP'Lİ VEKİL SAPKINLARLA OMUZ OMUZA VERDİ
İstanbul Valiliği bu yürüyüşü yasaklarken HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki de translarla omuz omuza verdi. Sapkınları kışkırtmak için her yolu deneyen HDP'li Saki bir ara sokakta açıklamalarda bulundu.
TÜRK POLİSİNE HAKARET ETTİ
Saki açıklamasında, yasağı delerek yürümek isteyenler sapkınları değil, Türk polisini hedef aldı. 'Şiddet' çığırtkanlığı yapan Saki, polise 'İşgalci kuvvet' diyerek hakaret etti ve işkence iftirasında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'I VE HÜKÜMETİ HEDEF ALDILAR
LGBT'li sapkınlar, 'Onur Haftası' adı altında yaptıkları yürüyüşte Başkan Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attılar.
6 KİŞİ GÖZALTINDA!
Polis müdahale ettiği yürüyüşte biri 18 yaş altı olmak üzere Trans Onur Yürüyüşüne katılan 6 kişi gözaltına alındı.
AK PARTİ'DEN ÇOK SERT CEVAP
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li Saki'ye, "Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP'li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı "Onur" zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir." sözleriyle tepki gösterdi.
ŞİŞLİ'DE BİR AVM'DE LGBT TUVALETİ!
Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'un Şişli ilçesindeki alışveriş merkezindeki görüntülere büyük tepki yağmıştı. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Kanyon Alışveriş Merkezi'nde, LGBT skandalı yaşanmıştı.
HER YERDELER
Aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.
KADIN ERKEK SEMBOLLERİ BİR ARADA
Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verildi. Bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı. Öte yandan tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.
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