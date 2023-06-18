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İYİ Parti'den 28 Mayıs itirafı: Rehavete kapıldık! Ortak Politikalar Metni seçim kazandıramazdı

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Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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İYİ Parti’den 28 Mayıs itirafı: Rehavete kapıldık! Ortak Politikalar Metni seçim kazandıramazdı

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hezimet sonrası CHP ile İYİ Parti arasındaki ipler iyice gerilirken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Özlale, ittifak ortaklarının hazırladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin seçim kazandırmayacağını ifade ederken rehavete kapıldıkları belirtti. CHP'ye de yüklenen Özlale "Biz seçimi kazanmış gibi hareket ettik" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla tabanında ve 7'li koalisyonda büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

İYİ PARTİ'DE DE KAZAN KAYNIYOR

Kılıçdaroğlu'nun adının açıklanacağı sürece giden yola, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkıp saatler içinde geri dönmesi damga vururken İYİ Parti'nin milletvekili seçimlerinde aldığı oy da parti içinde rahatsızlık yarattı.

CHP ile İYİ Parti arasında ipler kopma noktasına gelirken bu durumun son örneği İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarıyla bir kez daha tescillendi.

"ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ SEÇİM KAZANDIRMAZ"

İYİ Partili Ümit Özlale, CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti bileşenleriyle hazırladıkları Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin seçim kazandırmayacağını söyledi.

Özlale konuya ilişkin, "O metin dünyanın hiçbir yerinde tek başına seçim kazandırmaz. Benim akademisyen arkadaşlarım bile kendiyle ilgili bölümleri okuyorlardı. Orada ben bir özeleştiri yapayım... Bunu halkın anlayacağı dile indirecek bir siyasi iletişim geliştiremezseniz o 2300 madde bizim 4-5 ayımızın heba olması anlamına geliyor" dedi.

CHP'YE VERYANSIN: "BİZ ELEŞTİRİNCE BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI"

Seçime gidilen süreçte en büyük hatalarının "Seçim nasıl olsa kazanılır, önemli olan seçimden sonra ne yapılmalı" algısı olduğunu dile getiren Özlale, "Ama bu İYİ Parti'nin ve benim eleştirmediğim bir şey değildi... O yüzden de başımıza gelmedik kalmadı" sözleriyle CHP'ye veryansın etti.

Özlale'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"BİZ HALKA KENDİMİZİ ANLATAMADIK"

Sayın Erdoğan'ın mitingleri ve bizim mitinglerimiz arasındaki fark şuydu; Sayın Erdoğan çok basit mesajlar veriyordu. Halk oraya toplandığı zaman o mesajı anlıyordu.



"REHAVETE KAPILDIK" İTİRAFI

Bizler işi çok teknik bir boyuttan halkın anlayacağı dile indirgemek için enerji sarf edemedik. Ondan sonra da kendi içimizde tartışmalar oldu. "Bakan nasıl olmalı, ne zaman göreve başlanmalı, şu mu olmalı, bu mu olmalı..." Oysa biz daha seçim kazanmamıştık.

Biz seçimi kazanmış gibi hareket ettiğimizde, daha önce seçim kazanmakta maharetini defalarca göstermiş birisi de (Erdoğan) bu fırsatı çok iyi değerlendirdi.

"YEREL SEÇİMLERE AYRI GİRECEĞİZ" RESTİ

Öte yandan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale geride bıraktığımız gün İYİ Parti'nin yerel seçimlere ayrı girebileceğine yönelik çarpıcı bir mesaj vermişti.

"Yerel seçimlerde belediyeleri almak için hazırlanırken geçmişteki hataları yapmamak gerekiyor" diyen Özlale, "CHP'de geçmişteki hataları yapma eğilimi görüyorum. İsim de vereyim hem Kuşoğlu'ndan hem de Eren Erdem'den gelen açıklamalar bize seçimi kaybettiren hataların yeniden yapılabileceği yönünde. Bu bizi tedirgin ediyor" şeklinde konuşmuştu.

'SEÇİM KILIÇDAROĞLU YÜZÜNDEN KAYBEDİLDİ' HAVASI HAKİM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi sonrası kamera karşısına geçip Başkan Erdoğan'ı tebrik etmiş, "Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Pek çok bedel ödedik" diyerek Kılıçdaroğlu'na derin bir göndermede bulunmuştu.

İYİ Parti Kurucusu, Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini söylemişti.

"BU SEFER AYNI FEDAKARLIK OLMAZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da yerel seçimlerde ittifak için CHP'ye şart koştu. Yerel seçimleri hatırlatan Usta "Geçen sefer hiçbir büyükşehir talep edilmeden yapılan bir işbirliğiydi. Bu sefer aynı fedakarlık olmaz" dedi.

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