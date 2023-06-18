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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan 5 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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Hakkari’de terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan 5 kişi gözaltına alındı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

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