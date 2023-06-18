Hakkari’de terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan 5 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekiplerinin faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde, 2014'te Hakkari'de bir kişinin kaçırılmasıyla ilgili 'terör örgütü PKK/KCK'ya bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yaptıkları' iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor. PKK'LI TERÖRİSTLERİ MEHMETÇİK KORKUSU SARDI! TERÖR ÖRGÜTÜ PKK-YPG'DEN AFRİN'DE SALDIRI HDP'NİN OKMEYDANI TEMSİLCİLİĞİNE OPERASYON EUROPOL'DEN DİKKAT ÇEKEN PKK RAPORU FETİH SEKİN'İN KANI YERDE KALMADI! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN