İstanbul Şişli'deki AVM'de LGBT görselli skandal! Meşrulaştırmak için her yolu deniyorlar
Küresel olarak sosyal medya platformlarının büyük destek verdiği LGBT terörü Türkiye'de de yayılmaya çalışırken Şişli'de bulunan bir AVM'de skandal görüntüler kaydedildi. AVM içinde aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı. Tuvaletin içindeki "Büyük düşün" yazısı da dikkat çekti. İşte detaylar...
İstanbul Şişli'de bulunan bir AVM'de büyük bir skandala imza atılarak LGBT skandalına destek verildi. Aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı.
LGBT'LİLERE ÖZEL TUVALET
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.
LGBT'LİLERE AİT GÖKKUŞAĞI GÖRÜLDÜ
Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı.
"BÜYÜK DÜŞÜN" YAZILDI
Öte yandan tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.
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