İstanbul Şişli’deki AVM’de LGBT görselli skandal! Meşrulaştırmak için her yolu deniyorlar

İstanbul Şişli'de bulunan bir AVM'de büyük bir skandala imza atılarak LGBT skandalına destek verildi. Aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı.

LGBT'LİLERE ÖZEL TUVALET

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.