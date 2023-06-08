08 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Şişli'deki AVM'de LGBT görselli skandal! Meşrulaştırmak için her yolu deniyorlar

İstanbul Şişli'deki AVM'de LGBT görselli skandal! Meşrulaştırmak için her yolu deniyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
ABONE OL
İstanbul Şişli’deki AVM’de LGBT görselli skandal! Meşrulaştırmak için her yolu deniyorlar

Küresel olarak sosyal medya platformlarının büyük destek verdiği LGBT terörü Türkiye'de de yayılmaya çalışırken Şişli'de bulunan bir AVM'de skandal görüntüler kaydedildi. AVM içinde aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı. Tuvaletin içindeki "Büyük düşün" yazısı da dikkat çekti. İşte detaylar...

İstanbul Şişli'de bulunan bir AVM'de büyük bir skandala imza atılarak LGBT skandalına destek verildi. Aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı.

LGBT'LİLERE ÖZEL TUVALET

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.

LGBT'LİLERE AİT GÖKKUŞAĞI GÖRÜLDÜ

Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı.

"BÜYÜK DÜŞÜN" YAZILDI

Öte yandan tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.

İBB etkinliğinde LGBT güzellemesi
LGBT sapkınlığına bir destek de Google’dan!
Dünya ve Türkiye’de LGBT terörü!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA