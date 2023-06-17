LGBT’lilere geçit yok! Melike Şahin ve Mabel Matiz’in konserleri iptal edildi

Matiz şu skandal sözleri söyledi;

"Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum."

BİR SKANDAL DA MELİKE ŞAHİN'DEN

Aynı törende Melike Şahin de benzer bir skandala imza attı.

Çıktığı sahnede siyasi mesaj verme çabasına giren Melike Şahin LGBT savunuculuğu yaptı.

Şahin, "Bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hakettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum." dedi.