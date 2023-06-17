17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri LGBT terörünün hedefi çocuklar! Oyun şirketinde skandal! ‘Stumble Guys’ oyununda LGBT meşrulaştırması...

LGBT terörünün hedefi çocuklar! Oyun şirketinde skandal! ‘Stumble Guys’ oyununda LGBT meşrulaştırması...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2023
ABONE OL
LGBT terörünün hedefi çocuklar! Oyun şirketinde skandal! ‘Stumble Guys’ oyununda LGBT meşrulaştırması...

Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü ABD ve Avrupa tarafından desteklenmeye devam ediyor. Son zamanlarda etkisini artıran sapkın akım ahlaki değerler karşısında büyük bir tehdit oluşturuyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların merakla izlediği çizgi film kanallarına sapkın akımı pompalayan destekçiler, LGBT terörünü meşrulaştırmaya çalışıyor. ABD'li oyun şirketinin bir projesi olan Stumble Guys isimli video oyun üzerinden çocuklara söz konusu akım dayatmaya çalışılıyor. ‘LGBT’ propagandası içeren paketler, söz konusu oyunda satışa çıkarıldı. Oyun marketinde, ‘Onur Ayı’na özel ‘Trans onuru’, ‘Aseksüel onuru’ şeklinde skandal seçenekler yer aldı.

Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralara kadar birçok şahıs ve kuruluş 'onur haftası' adı altında ahlaksızlığı pompalıyor.

Küresel çapta ABD ve AB'nin başını çektiği LGBT terörü tüm rezilliği ile devam ediyor.

ÇOCUKLARIN DOĞAL SÜRECİNİ ETKİLİYORLAR

Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü ABD ve AB tarafından desteklenmeye devam ediyor.

ABD'Lİ OYUN ŞİRKETİNDE SKANDAL

ABD'li oyun şirtketi Scopely'in bir projesi olan Stumble Guys isimli video oyun üzerinden çocukları hedef alan LGBT propagandası yapıldı.

Söz konusu oyunda bu ay 'LGBT' propagandası içeren paketler satışa çıktı. Bu paketler arasında 'Onur Ayı'na özel 'Trans onuru', 'Aseksüel onuru' şeklinde skandal seçenekler yer aldı.

SÖZDE 'ONUR AYI' PROPAGANDASI

Hemen hemen her oyunda olduğu gibi bu oyunda da çevrimiçi satın alma seçenekleri mevcut.

ABD'li Scopely adlı yazılımcı firmanın geliştirdiği oyunda bu ay 'LGBT' terörünün propagandasını içeren paketler satışa çıktı.

Bu paketler arasında sözde 'Onur Ayı'na özel 'Trans onuru', 'Aseksüel onuru', 'İki cinsiyetin dışında onuru' ile 'Onur sepeti' şeklinde skandal seçenekler yer alıyor.

TÜRKÇE DAHİL 32 DİLDE DESTEK MİLYONLARCA KULLANICI!

Öte yandan oyunda, Türkçe dahil 32 ayrı dil desteği bulunuyor; yani bu propaganda şu an 32 dilde yapılıyor. Stumble Guys'ın yayınlandığı tarih olan 12 Şubat 2021'den bugüne dek Android cihazlarda 100 milyonun üzerinde indirildiği görülüyor.

NETFLIX ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Netflix daha önce de pek çok defa LGBT propagandası yapmış ve tepkilerin odağı haline gelmişti. Platform bu kez de çocukları hedef aldı. Yayınlanan bir çocuk dizine LGBT sahneleri yerleştirildi.

Netflix'in çocuklara yönelik hazırladığı ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı dizi de ortaya çıkmıştı.

ÇOCUKLARI ÖPÜŞTÜRDÜLER

Dizide dinozorların insanları yediği sahneler gösterilmedi ancak son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıyor. Çocukları hedef alan dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölümde ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.

Beyaz Saray LGBT terörüne teslim oldu! BEYAZ SARAY LGBT TERÖRÜNE TESLİM OLDU!
Ödül töreninde skandal ifadeler! LGBT propagandası yaptı ÖDÜL TÖRENİNDE SKANDAL İFADELER! LGBT PROPAGANDASI YAPTI
Beyaz Saray’da skandal LGBT etkinliği! BEYAZ SARAY'DA SKANDAL LGBT ETKİNLİĞİ!
ABD’den LGBT terörüne bir destek daha! ABD'DEN LGBT TERÖRÜNE BİR DESTEK DAHA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA