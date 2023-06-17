LGBT terörünün hedefi çocuklar! Oyun şirketinde skandal! ‘Stumble Guys’ oyununda LGBT meşrulaştırması...

NETFLIX ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Netflix daha önce de pek çok defa LGBT propagandası yapmış ve tepkilerin odağı haline gelmişti. Platform bu kez de çocukları hedef aldı. Yayınlanan bir çocuk dizine LGBT sahneleri yerleştirildi.

Netflix'in çocuklara yönelik hazırladığı ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı dizi de ortaya çıkmıştı.