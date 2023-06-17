LGBT terörünün hedefi çocuklar! Oyun şirketinde skandal! ‘Stumble Guys’ oyununda LGBT meşrulaştırması...
Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü ABD ve Avrupa tarafından desteklenmeye devam ediyor. Son zamanlarda etkisini artıran sapkın akım ahlaki değerler karşısında büyük bir tehdit oluşturuyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların merakla izlediği çizgi film kanallarına sapkın akımı pompalayan destekçiler, LGBT terörünü meşrulaştırmaya çalışıyor. ABD'li oyun şirketinin bir projesi olan Stumble Guys isimli video oyun üzerinden çocuklara söz konusu akım dayatmaya çalışılıyor. ‘LGBT’ propagandası içeren paketler, söz konusu oyunda satışa çıkarıldı. Oyun marketinde, ‘Onur Ayı’na özel ‘Trans onuru’, ‘Aseksüel onuru’ şeklinde skandal seçenekler yer aldı.
ÇOCUKLARIN DOĞAL SÜRECİNİ ETKİLİYORLAR
Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü ABD ve AB tarafından desteklenmeye devam ediyor.
ABD'Lİ OYUN ŞİRKETİNDE SKANDAL
ABD'li oyun şirtketi Scopely'in bir projesi olan Stumble Guys isimli video oyun üzerinden çocukları hedef alan LGBT propagandası yapıldı.
Söz konusu oyunda bu ay 'LGBT' propagandası içeren paketler satışa çıktı. Bu paketler arasında 'Onur Ayı'na özel 'Trans onuru', 'Aseksüel onuru' şeklinde skandal seçenekler yer aldı.
SÖZDE 'ONUR AYI' PROPAGANDASI
Hemen hemen her oyunda olduğu gibi bu oyunda da çevrimiçi satın alma seçenekleri mevcut.
ABD'li Scopely adlı yazılımcı firmanın geliştirdiği oyunda bu ay 'LGBT' terörünün propagandasını içeren paketler satışa çıktı.
Bu paketler arasında sözde 'Onur Ayı'na özel 'Trans onuru', 'Aseksüel onuru', 'İki cinsiyetin dışında onuru' ile 'Onur sepeti' şeklinde skandal seçenekler yer alıyor.
TÜRKÇE DAHİL 32 DİLDE DESTEK MİLYONLARCA KULLANICI!
Öte yandan oyunda, Türkçe dahil 32 ayrı dil desteği bulunuyor; yani bu propaganda şu an 32 dilde yapılıyor. Stumble Guys'ın yayınlandığı tarih olan 12 Şubat 2021'den bugüne dek Android cihazlarda 100 milyonun üzerinde indirildiği görülüyor.
NETFLIX ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR
Netflix daha önce de pek çok defa LGBT propagandası yapmış ve tepkilerin odağı haline gelmişti. Platform bu kez de çocukları hedef aldı. Yayınlanan bir çocuk dizine LGBT sahneleri yerleştirildi.
Netflix'in çocuklara yönelik hazırladığı ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı dizi de ortaya çıkmıştı.
ÇOCUKLARI ÖPÜŞTÜRDÜLER
Dizide dinozorların insanları yediği sahneler gösterilmedi ancak son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıyor. Çocukları hedef alan dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölümde ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.
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