Dünya ve Türkiye’de LGBT terörü! Aile kavramını yok eden sapkınlığa Türkiye’de CHP HDP ve FETÖ desteği! İşte LGBT dosyası...

LGBT HAREKETİNİ TÜRKİYE'DE KİMLER FONLUYOR?

Türkiye'de LGBT'yi yaymak için saha çalışmaları ve yürüyüşler yapıp paneller düzenleyen dernekler, son yıllarda gündemden düşmeyen Boğaziçi eylemleriyle daha da görünürleşti. Yurt dışından temsilciler ve bazı CHP'li belediyeler de LGBT'li örgütleri finanse ettikleri iddiaları var.

"Kaos Gey ve Lezbiyen (KAOS GL) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği" eşcinsel örgütler için fon rehberi hazırlayarak para alabilecekleri adresleri belirliyor ve buna göre 14 ülkedeki 59 sivil toplum kuruluşu LGBT'lilere sponsor oluyor. Bu STK'ların 22'si ABD, 12'si Hollanda, 8'i İngiltere, 3'ü Almanya ve 2'si Fransa'da. Türkiye'de de 10 büyükelçilik/konsolosluğun fon sağladığı belirtiliyor.