Dünya ve Türkiye'de LGBT terörü! Aile kavramını yok eden sapkınlığa Türkiye'de CHP HDP ve FETÖ desteği! İşte LGBT dosyası...
Türkiye'de ve dünya genelinde son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirleme çalışmalarına devam ediyor. Son yıllarda artan LGBT hareketi ve sosyal medyanın LGBT yanlısı içerikleri öne çıkarma ve koruma politikası aileleri endişelerini giderek arttırıyor. ABD'de ülke genelinde Haziran ayı "Onur ayı" olarak ilan edilirken Müslüman ve Hristiyan veliler okullar önünde toplanarak alınan kararı protesto etti. Protesto gösterisine LGBT destekçilerinin gelmesiyle ortalık karışırken polis olaylara müdahalede bulundu. Türkiye'de ise sosyal medya platformlarının yanında CHP, FETÖ ve HDPKK'nın finanse ettiği örgüt propagandalarına hız kesmeden devam ediyor. Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Ekrem İmamoğlu gibi isimler de LGBT terörüne destek verirken Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "LGBT aile yapısını bozmaz" demesinin ardından LGBT destekçileri tarafından "fahri üye" ilan edildi. Diğer yandan HDPKK'lılar da Eskişehir'den LGBT'li Barış Sulu'yu milletvekili adayı olarak göstererek bu sürece önemli bir katkıda bulundu. Ayrıca terör örgütü FETÖ'ye ait New Jersey’deki bir okul lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) müfredatının test edileceği okullar arasına girdi. ahaber.com.tr olarak aile kavramını yok eden LGBT sapkınlığının dünya genelinde nasıl yayıldığını ve Türkiye'deki destekçilerinin kimler olduğunu sizler için derledik.
Türkiye'de CHP, TİP, HDPKK tarafından desteklenen LGBT terörü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Son yıllarda artan LGBT hareketi ve sosyal medyanın LGBT yanlısı içerikleri öne çıkarma ve koruma politikası aileleri endişelendiriyor.
AİLELER LGBT SAPKINLIĞINA KARŞI TEDBİR YOLU ARIYOR
Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.
BANKALARDAN HOLDİNGLERE HEPSİ İŞİN İÇİNDE
Sadece bu dijital platformlar sektörün yüzde 80'inini oluşturuyor. Bunların yanında bankalar, holdingler ve vakıf sözleşmelerinde LGBT hakları zorunlu maddeler olarak dayatılıyor, çalışanların oluşumlara katılması isteniyor.
DÜNYA GENELİNDE PROTESTOLAR BAŞLADI
Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için dünya genelinde artık sokaklara inerek protesto gösterileri düzenlemeye başladı.
VELİLER SOKAKLARA İNDİ
Özellikle ABD'den gelen görüntülerde son dönemde okul önlerinde velilerin LGBT terörünü durdurmak için protestolar düzenlediği görüldü.
"ÇOCUKLARIMIZI KORUYUN"
Dün Washington bölgesine yakın bir okuldaki Müslüman veliler LGBT/trans eğitim dayatmasına karşı durarak okul önünde protesto gösterisi düzenledi. Bunun yanında "Çocuklarımızı koruyun" sloganları atan grubun karşısında toplanan LGBT'li sapkınlar da Müslüman ailelere LGBT bayrağı salladı.
ABD HAZİRAN'I ONUR AYI İLAN ETTİ
Veliler bir yandan da ABD genelinde Haziran'ın "Onur ayı(LGBT'lilerin ayı)" olarak ilan edilmesine tepki gösterirken, protestolar sadece Müslüman aileler de sınırlı kalmadı.
RADİKAL SOLCULAR LGBT KARŞITI AİLELERE SALDIRDI
Ermeni - Amerikanlar ilkokul çağındaki çocuklarına LGBT ve trans eğitim dayatmasına karşı ayaklandı. Düzenlenen protestoya karşı protesto için gelen radikal solcular çocuklarını LGBT'den korumak isteyen ailelere saldırdı. Yaşanan olaylar sonrası çıkan büyük kavgaya polis müdahale etti.
NETFLIX YOUTUBE VE TWITTER...
Diğer yandan Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh'ın 2022 yılında yayınladığı 'Kadın nedir?' isimli belgeseli Youtube, Netflix ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının sansürüne maruz kaldı.
LGBT lobileri belgeselin yayılmasını önlemek için her yolu denerken örgüt sosyal medya platformlarını da esir aldı.
KADIN NEDİR? BELGESELİNE ERİŞİM ENGELİ
Twitter'da ise son günlerde 'Kadın Nedir?' belgeseli gündeme geldi. The Daily Wire haber sitesinin Twitter hesabı üzerinden yıl dönümünde yayınlanan belgesel tartışmalara sebep oldu.
Süresi bir buçuk saat olan belgeselin yayınlanabilmesi için Twitter yetkilileri ile yapılan görüşmeler, yetkililerin belgeselin içeriğinden haberdar olana kadar oldukça olumlu ilerlerken, belgeselin verdiği mesaja dair bilgi sahibi olunduktan sonra sürecin tersine döndüğü öğrenildi.
ELON MUSK'A ŞİKAYET ETTİLER
The Daily Wire CEO'su Jeremy Boreing belgeselin Twitter tarafından sansürlendiğini ileri sürerek Elon Musk'a şikayette bulundu. Boreing, kullanıcıların içeriği izleyemediklerini, paylaşamadıklarını ve bir başka kişiyi etiketleyemediklerini belirtti.
MUSK YAYINLADIĞI İÇİN HEDEFE KONDU
Elon Musk ise ilk başlarda gelen tepkilere sessiz kalırken geçtiğimiz Cuma günü yaptığı belgeseli alıntılayarak 'Bunu her ebeveyn izlemeli' dedi ve içeriğe uygulanan erişim engeline dair tüm sansürleri kaldırdı.
KARAR SONRASI TWITTER'DA İSTİFALAR
Musk'ın sansürü kaldırtmasının ve yaklaşık 145 milyon takipçili hesabından belgesele verdiği desteğin ardından Twitter'ın içerik güvenliğinden sorumlu şefi Ella Irwin ve AJ Brown istifa etti.
"LGBT'DEN ŞERİAT KORUR"
İslam'a yolculuğunu ve LGBT'ye karşı bakışını YouTube sayfasında paylaşan İngiliz Müslüman Paul Williams, sapkınlıktan kurtuluşun Müslümanlıkla mümkün olabileceğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
İngiliz Paul Williams LGBT terörüne karşı şeriatın bir koruma kalkanı olacağını ifade eden bir görsel paylaştı. Görselde aile yapısını LGBT'den şeriatın koruduğu görüldü.
LGBT'NİN TÜRKİYE AYAĞINDA KİMLER VAR?
Türkiye'de Gezi Parkı olaylarından sonra LGBT tam anlamıyla harekete geçerken özellikle AB ve Avrupa ülkeleri örgütün Türkiye içinde yayılmasında sağladıklarını fonlarla büyük rol oynadı.
CHP VE HDP'Lİ İSİMLER HEMEN SAHİPLENDİ
Türkiye'de "Queer hareketi" olarak ortaya çıkan harekete CHP, HDPKK ve FETÖ kesintisiz destek verirken CHP milletvekili Mahmut Tanal meclise sunduğu soru önergesinde queer ideoloji taraftarlarının haklarının da göz ardı edilmemesini önceledi.
Aynı günlerde HDP ve BDP gibi kimi partiler bünyesinde queer grupları kurulmaya başlandı.
AB ve üye ülkelerin verdiği destekle gezi protestoları sırasında ve sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde yeni queer örgütler kurularak faaliyetlerini etkinleştirme yoluna gidildi.
HDP'DEN LGBT'Lİ VEKİL ADAYI
7 Haziran 2015 milletvekili seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi Eskişehir'den LGBT hakları aktivisti Barış Sulu'yu milletvekili adayı olarak göstererek bu sürece önemli bir katkıda bulundu.
LGBT HAREKETİNİ TÜRKİYE'DE KİMLER FONLUYOR?
Türkiye'de LGBT'yi yaymak için saha çalışmaları ve yürüyüşler yapıp paneller düzenleyen dernekler, son yıllarda gündemden düşmeyen Boğaziçi eylemleriyle daha da görünürleşti. Yurt dışından temsilciler ve bazı CHP'li belediyeler de LGBT'li örgütleri finanse ettikleri iddiaları var.
"Kaos Gey ve Lezbiyen (KAOS GL) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği" eşcinsel örgütler için fon rehberi hazırlayarak para alabilecekleri adresleri belirliyor ve buna göre 14 ülkedeki 59 sivil toplum kuruluşu LGBT'lilere sponsor oluyor. Bu STK'ların 22'si ABD, 12'si Hollanda, 8'i İngiltere, 3'ü Almanya ve 2'si Fransa'da. Türkiye'de de 10 büyükelçilik/konsolosluğun fon sağladığı belirtiliyor.
BÜYÜKELÇİLİKLER VE CHP DEVREDE
Bunlar ABD, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Kanada, Norveç, İngiltere ve İsviçre büyükelçilikleri ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu. Rehberde, fon alınabilecek kurumlar arasında CHP'li Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli belediyeleri de sıralanıyor. Soros Fonları tarafından finanse edilen LGBT dernekleri, örgütlenme özgürlüğünü kullanarak yürüyüşler düzenlemeye devam ediyor.
CHP'DEN ONUR HAFTASI KUTLAMALARI
2019 yılında CHP'li belediyeler, eşcinsellerin "Onur Haftası" adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.
KILIÇDAROĞLU: LGBT AİLE YAPISINI BOZMAZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlayarak "LGBT'nin aile yapısını bozmadığını" ifade etmişti.
LGBT'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR
Bunun üzerine bir grup LGBT üyesi CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı. Pankartlarında "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanılıyordu.
İMAMOĞLU DA DESTEK VERDİ
CHP'li İmamoğlu, "eşcinsellerin yaşam kalitesini korumakla sorumlu olduğunu" belirtti. Sözlerinin devamında eşcinsel evliliği onayladığını ancak toplumun buna hazır olmadığını ifade etti.
FETÖ DE LGBT'YE DESTEK VERENLER ARASINDA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) New Jersey'deki bir okulu, eyalette zorunluluk kapsamına giren lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) müfredatının test edileceği okullar arasına girdi.
Pilot uygulama için eyalet çerçevesinde kendi isteği ile başvuru yapan 50 okul arasından seçilen 12 okulun belirlendiği listede, FETÖ bağlantılı Bergen Art and Science Academy isimli sözleşmeli (charter) okul da yer aldı.
Kendi tabanına karşı muhafazakar bir yaşam algısı empoze eden FETÖ'nün ABD'de, kendi takipçilerinin çocuklarının da eğitim gördüğü sözleşmeli okullarında LGBT pilot eğitimi vermek için gönüllü olması tepkiyle karşılandı.
FETÖ'NÜN İLEARN SCHOOLS ŞİRKETİNE BAĞLI
Bergen Arts & Science Charter School, Kuzey New Jersey'de FETÖ tarafından işletilen iLearn Schools Inc. isimli şirkete bağlı olarak faaliyet gösteriyor.
Kuruluşun İLearnschools.org isimli resmi web sayfasında Bergen Arts & Science Academy ile birlikte, aynı isim altında, Kuzey New Nersey'de 4 (Bergen, Passaic, Paterson, Hudson) ve New York City'nin Bronx şehrinde 1 tane olmak üzere toplam 5 ayrı Charter School işletmesine sahip olduğu görülüyor.
New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Amerikan gazetelerinde önceki yıllarda, iLearn okullarının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilişkisi olduğu üzerine yazı dizileri çıkmış, ayrıca, yine bu okul zincirine bağlı Paterson Art & Science Charter School Direktörü Danny Necimo (Doğan Neciomoğlu) hakkında, okulda çalışan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile dava açıldığı haberleri yayılmıştı.
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