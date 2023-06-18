Ahmet Mümtaz Taylan’dan skandal LGBT paylaşımı! Babalar Günü mesajına tepkiler çığ gibi

Sosyal medya ve dijital platformlarda tehlikeli boyutlara ulaşan ve aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı, son dönemde sanat camiasına da sıçradı. Daha önce Gülşen, Reyhan Karaca, Mabel Matiz ve Melike Şahin gibi ünlü şarkıcılar LGBT terörüne destek verirken, bu kez oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan Babalar Günü'nde LGBT sapkınlığına arka çıkan bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.06.2023 17:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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