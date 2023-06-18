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Haberler Galeri Ahmet Mümtaz Taylan’dan skandal LGBT paylaşımı! Babalar Günü mesajına tepkiler çığ gibi

Ahmet Mümtaz Taylan’dan skandal LGBT paylaşımı! Babalar Günü mesajına tepkiler çığ gibi

Sosyal medya ve dijital platformlarda tehlikeli boyutlara ulaşan ve aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı, son dönemde sanat camiasına da sıçradı. Daha önce Gülşen, Reyhan Karaca, Mabel Matiz ve Melike Şahin gibi ünlü şarkıcılar LGBT terörüne destek verirken, bu kez oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan Babalar Günü'nde LGBT sapkınlığına arka çıkan bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.06.2023 17:27
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Ahmet Mümtaz Taylan’dan skandal LGBT paylaşımı! Babalar Günü mesajına tepkiler çığ gibi

Son dönemde sosyal medyanın yanı sıra dijital platformları da esir alan LGBT terörü, sanat camiasına sıçradı.

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Ahmet Mümtaz Taylan’dan skandal LGBT paylaşımı! Babalar Günü mesajına tepkiler çığ gibi

Geçtiğimiz günlerde Elle Style Awards Ödül Töreni'nde ödül alan Mabel Matiz, "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum." diyerek LGBT terörüne destek çıkmıştı.

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Ahmet Mümtaz Taylan’dan skandal LGBT paylaşımı! Babalar Günü mesajına tepkiler çığ gibi

Bu kez oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla LGBT'ye destek verdi.

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Ahmet Mümtaz Taylan’dan skandal LGBT paylaşımı! Babalar Günü mesajına tepkiler çığ gibi

Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta lgbti+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Mümtaz Taylan’dan skandal LGBT paylaşımı! Babalar Günü mesajına tepkiler çığ gibi

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!

Ünlü oyuncunun LGBT terörünü destekleyen skandal Babalar Günü paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları: