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LGBT sapkınlığına bir destek de Google'dan! Konfeti ve bayraklı geçiş! Arama motoruna LGBT yazınca...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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LGBT sapkınlığına bir destek de Google’dan! Konfeti ve bayraklı geçiş! Arama motoruna LGBT yazınca...

Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum oluşturmak isteyen LGBT sapkınlığına Netflix, Youtube ve çok sayıda sosyal medya platformu koşulsuz desteğini sürdürürken Google da işin içine girdi. Google arama motorunda LGBT kelimesini aratan sosyal medya kullanıcıları Google'ın örgüte yönelik yaptığı propagandası ile karşılaştı. İşte detaylar...

Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum amacı güden LGBT sapkınlığı her geçen gün sosyal medya platformlarının yoğun desteğiyle gençleri zehirlemeye devam ediyor.

Son yıllarda artan LGBT hareketi ve sosyal medyanın LGBT yanlısı içerikleri öne çıkarma ve koruma politikası aileleri endişelendiriyor.

YAYIN İÇİN LGBT ŞARTI

Google, Amazon, HBO, Fox, BlueTV, Apple TV, Netflix, MUBI gibi milyar dolarlık şirketler sponsor oldukları dizilerde LGBT temasını zorunlu tutuyor. Bu yüzden bir film ya da dizide bile birkaç eşcinsel karakter yayınlar için şart haline geldi.

PİYASANIN YÜZDE 80'İNİN OLUŞTURUYORLAR

Sadece bu dijital platformlar sektörün yüzde 80'inini oluşturuyor. Bunların yanında bankalar, holdingler ve vakıf sözleşmelerinde LGBT hakları zorunlu maddeler olarak dayatılıyor, çalışanların oluşumlara katılması isteniyor.

LGBT'YE BİR DESTEK DE GOOGLE'DAN

Aileler LGBT sapkınlığından çocuklarını korumak adına her türlü çabayı sarf ederken kullanıcıların her an kullandığı Google'dan da LGBT'ye bir destek geldi.

KONFETİ VE LGBT BAYRAKLARI ŞOVU

ABD'de Haziran ayı LGBT'liler için "Onur ayı" olarak ilan edilirken Google da bu olaya destek verdi. Türkiye'de de Google arama motorunda LGBT kelimesini arattığınızda karşınıza LGBT renklerini temsil eden konfetiler çıkarken sapkın grubun bayraklarının geçişi başlıyor.

Dünya ve Türkiye’de LGBT terörü!

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