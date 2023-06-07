LGBT sapkınlığına bir destek de Google'dan! Konfeti ve bayraklı geçiş! Arama motoruna LGBT yazınca...
Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum oluşturmak isteyen LGBT sapkınlığına Netflix, Youtube ve çok sayıda sosyal medya platformu koşulsuz desteğini sürdürürken Google da işin içine girdi. Google arama motorunda LGBT kelimesini aratan sosyal medya kullanıcıları Google'ın örgüte yönelik yaptığı propagandası ile karşılaştı. İşte detaylar...
Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum amacı güden LGBT sapkınlığı her geçen gün sosyal medya platformlarının yoğun desteğiyle gençleri zehirlemeye devam ediyor.
Son yıllarda artan LGBT hareketi ve sosyal medyanın LGBT yanlısı içerikleri öne çıkarma ve koruma politikası aileleri endişelendiriyor.
PİYASANIN YÜZDE 80'İNİN OLUŞTURUYORLAR
Sadece bu dijital platformlar sektörün yüzde 80'inini oluşturuyor. Bunların yanında bankalar, holdingler ve vakıf sözleşmelerinde LGBT hakları zorunlu maddeler olarak dayatılıyor, çalışanların oluşumlara katılması isteniyor.
LGBT'YE BİR DESTEK DE GOOGLE'DAN
Aileler LGBT sapkınlığından çocuklarını korumak adına her türlü çabayı sarf ederken kullanıcıların her an kullandığı Google'dan da LGBT'ye bir destek geldi.
KONFETİ VE LGBT BAYRAKLARI ŞOVU
ABD'de Haziran ayı LGBT'liler için "Onur ayı" olarak ilan edilirken Google da bu olaya destek verdi. Türkiye'de de Google arama motorunda LGBT kelimesini arattığınızda karşınıza LGBT renklerini temsil eden konfetiler çıkarken sapkın grubun bayraklarının geçişi başlıyor.
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