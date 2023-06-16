Abdüllatif Şener’in açıklamalarının ve Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası
Geçtiğimiz dönem CHP'den milletvekilliği yapan ancak yeni dönemde liste dışı kalan Abdüllatif Şener, katıldığı televizyon programında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cevap verdi. Şener, ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanlık için mücadele mesajlarını vermeyi sürdürüyor. Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Bülent Erandaç ve avukat Mustafa Kemal Çiçek değerlendirdi.
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede İmamoğlu'nun, "genel başkanlık" için yola çıktığını Kılıçdaroğlu'na ilettiği konuşuluyor. Bunun yanında geçtiğimiz dönem CHP'den milletvekilliği yapan ancak yeni dönemde liste dışı kalan Abdüllatif Şener, katıldığı televizyon programında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cevap verdi. Şener, ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı.
Abdüllatif Şener'in açıklamalarının ve Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkasında ne var? Ekrem İmamoğlu'nun planı ne? CHP'de neler oluyor? Ankara'da yaşanan gelişmeleri gazeteci Bülent Erandaç ve avukat Mustafa Kemal Çiçek değerlendirdi.
Mustafa Kemal Çiçek'in öne çıkan sözleri:
"Çarşı fena halde karışmış durumda. Abdüllatif Şener'in açıklamaları yenilir yutulur gibi değil. Siz CHP'nin 2 dönem Konya milletvekili olmuşsunuz, CHP'nin her imkan ve kabiliyetinden istifade etmişsiniz ama Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğinizi söylüyorsunuz maalesef bizim dediğimiz tam olarak bu işte CHP dönüştürüldü. CHP devşirildi ve gelinen tablo bu. Abdüllatif Şener, Mehmet Bekaroğlu gibi isimlerin partide etkin olması belli yerlere getirilmesi nihayetinde 38 ismin CHP listelerinden vekil yapılması CHP'ye tabandan gelen güveni de sarsmış vaziyette.
İşte bu yapılanların hesabının verilmesi lazım. Ama koltukları ve makamları bırakmamak için büyük bir mücadele içerisindeler. Millet İttifakı için kurulan masa CHP içerisinde devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ile toplantılar yapılıyor. Masanın tekrar bir araya gelme ihtimali de var. Türk millet 14 ve 28 Mayıs'ta kararını verdi, 'Durmak yok yola devam' dedi ama CHP'de hesaplaşma devam ediyor. CHP seçmenine hiçbir cevap verme gereği duyanlar yok. MYK ve sayısı bilinmeyen danışmanların görevden alınıyor MYK salonu bile değişiyor ama Kılıçdaroğlu devam ediyor.
Bu mesajını da Bülent Kuşoğlu Ekrem İmamoğlu üzerinden veriyor; Kılıçdaroğlu'na karşı hitabına dikkat etmesi gerektiğini söyleyip Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan olmayacağını söylüyor. Bu davranışlardan dolayı da İstanbul'u kaybedeceklerini söylüyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun Kurultay'ı toplama gibi bir şansının olduğunu sanmıyorum. Kılıçdaroğlu'nun elinde belediye başkanları, meclis üyeleri ve burada kimlerin aday yapılacağı gibi önemli bir silah var o yüzden bu iş olmaz. Hiç hak etmediğini cumhurbaşkanlığı yardımcısı sıfatını kullanan Ekrem İmamoğlu da kaybedenler arasındadır."
Bülent Erandaç'ın canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"Ne olacak bu CHP'nin hali? Biz 30 yıldan beri biz yazmaktan yorulduk ancak CHP'yi idare edenler ne bunları anladılar, ne de olayların değerlendirmesini yapabildiler. İsimler değişiyor ama aynı zihniyet devam ediyor. 1950'den beri yani 73 yıl geçmiş ama tek başına iktidara gelememiş ama bunu oturup düşünmüyorlar fakat başka her şey oluyor. CHP İttihat ve Terakki'nin devamdır. O da Osmanlı'da entrika, ayak oyunları demek. O bakımdan aynı hastalıklar bugün CHP'de aynen devam ediyor.
CHP'de seçmeni suçlama hatalığı yine nüksetti. Depremzedeleri suçladılar, '500 liraya oy sattılar' diye köylüleri suçladılar. Bu zihniyet değişmediği sürece CHP hiçbir yere varamaz. Şu anda CHP Genel Başkanlık komedi yaşanıyor. Bütün ipler Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde. Bütün delegeleri kendisi kontrol ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu teşkilatları kendine bağlayıp Engin Özkoç'u baş koordinatör olarak atadı. 7 bölgede kendi adamları ile kontrol sağlayacak. İl kongrelerinde istemediği bir sonuç çıkarsa ki bu mümkün değil Kurultay'ı yerel seçim sonrasına atacak.
İşte bunu yapınca başkan adayı olmak isteyen, meclis üyesi olmak isteyen herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakacak. Ekrem İmamoğlu siyasi yasak korkusu yaşıyor. İmamoğlu İstanbul'un adaylığını garantilemek için işler yapıyor. Bunlar hep göstermelik kavgalar delegelerin gazını alıyorlar."
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