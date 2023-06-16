Abdüllatif Şener’in açıklamalarının ve Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası

Bülent Erandaç'ın canlı yayındaki değerlendirmeleri:

"Ne olacak bu CHP'nin hali? Biz 30 yıldan beri biz yazmaktan yorulduk ancak CHP'yi idare edenler ne bunları anladılar, ne de olayların değerlendirmesini yapabildiler. İsimler değişiyor ama aynı zihniyet devam ediyor. 1950'den beri yani 73 yıl geçmiş ama tek başına iktidara gelememiş ama bunu oturup düşünmüyorlar fakat başka her şey oluyor. CHP İttihat ve Terakki'nin devamdır. O da Osmanlı'da entrika, ayak oyunları demek. O bakımdan aynı hastalıklar bugün CHP'de aynen devam ediyor.