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Teröristlere ağır darbe: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Teröristlere ağır darbe: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonu bölgelerinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. İşte ele geçirilen silah ve mühimmatlar...

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