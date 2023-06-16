16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
ABONE OL
Van’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde saat 12.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.54 sıralarında merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan, yerin 7.1 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA