15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu! Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de anlattı

Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu! Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de anlattı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.06.2023
ABONE OL
Hayırsız evlatlar! İmamoğlu’nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu! Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber’de anlattı

2024 yılında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, CHP'de koltuk savaşı kızıştı. "Değişim" diyen İmamoğlu'nun ardından bu kez ise, Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı. Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında CHP'de yaşanan koltuk kavgasına değindi. Selvi, "Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında büyük ölçüde ipler kopmuş durumda, Kılıçdaroğlu'na negatif aday sendin pozitif aday bendim imasında bulundu" dedi.

2024 yılında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, CHP'de koltuk savaşı kızıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce "baba-oğul" pozları veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından adeta koltuk için kılıçları çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ile genel başkanlık tartışmalarının yaşandığı partide Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş'ın arasının da bozulduğunu gösteren gelişmeler yaşandı.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimleri rahatsız ederken iki isim de Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. İmamoğlu verdiği değişim mesajlarıyla gündeme gelirken Kılıçdaroğlu ile Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantının ardından basın mensuplarına el sallayarak farklı araçlarla tesisten ayrıldı.

İKİ İSİM DE GERGİN AYRILDI

Burada toplantıdan iki ismin de gergin ayrıldığı söyleniyor. İki başlı düzenden de kaynaklı bu gerginlik. İmamoğlu "Partide bir değişim var siz çekilin ben liderlik yapayım" diyor. İmamoğlu baskı gruplarını harekete geçirerek Kılıçdaroğlu'nu çekilmeye zorluyor.

İMAMOĞLU İLE AKŞENER'DEN ORGANİZE HAREKET

Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kongrede hesap vermek yerine Altılı Masa'yı bombalaması beklendiğini, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek İmamoğlu'nun değişim çağrılarını destekleyeceğini iddia etti.

OĞULLARDAN BABAYA İHANET!

Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında CHP içinde yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Selvi, İmamoğlu'nun ardından Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ile ipleri koparttığını belirtti.

Abdulkadir Selvi, "Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında büyük ölçüde ipler kopmuş durumda. Çünkü Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra bir paylaşım yaptı.

YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN ÜSTÜNE OYNUYOR

Yavaş en negatif aday kim sorusunun sorulduğu bir anket sonucu paylaştı. Anketin sonucunda Kılıçdaroğlu çıktı. Bir diğer ankette ise en pozitif aday oylamasında ise Mansur Yavaş çıktı. Yani burada vermek istediği mesaj sen en negatif adaydın girdin seçimi kaybettin, ben ise en pozitif adaydım girseydim ben seçimi kazanırdım mesajı vermek istedi."

"SANKİ ANKARA VE İSTANBUL'U ÇOK İYİ YÖNETİYORLAR"

Selvi, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olmuşlardı. O zamanda bir kanun değişikliği yapacağız diyorlardı. Hem İstanbul'u hem de Ankara'yı yönetip hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı. Sanki İstanbul ve Ankara'yı çok iyi yöneltiyorlarmış gibi.

Ankara'da biliyorsunuz sel oluyor. Her defasında aynı yerleri su basıyor. Ankara'da sellerden ölenleri sayısı 7'ye ulaştı. Belediye ise sadece buna mesaj atıyor. Bu görevi meteorolojide yapıyor."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA