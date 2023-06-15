Hayırsız evlatlar! İmamoğlu’nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu! Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber’de anlattı

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimleri rahatsız ederken iki isim de Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. İmamoğlu verdiği değişim mesajlarıyla gündeme gelirken Kılıçdaroğlu ile Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantının ardından basın mensuplarına el sallayarak farklı araçlarla tesisten ayrıldı.