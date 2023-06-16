Kılıçdaroğlu, başdanışman ve danışmanları neden görevden aldı? İmamoğlu görüşmesinin perde arkasında ne var?

Bu derleme toplama yapı ve Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı ama siyasal tabanda aynı ölçüde karşılık bulmayan bu dili yaklaşım ve popülizmle yapılan analizlerin palyatif kalması mukadder. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak alması durumu da söz konusu ve mahkemesi devam ediyor, CHP Genel Başkanı olarak siyasi dokunulmazlık almak gibi hesapları da var. Burada konu CHP'nin geleceği ile ilgili değil siyasal kariyer planlamasını öne alan bunu değişim söylemi ile kamufle eden bu nedenle topluma hakiki manada umut vermeyen ama yerel seçime az bir süre kaldığı için çaresizlik içinde çare haline getirilen isimler ve söylemler etrafında dönüyor."

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