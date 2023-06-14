CHP'de kavga büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu görüşmesinden ne çıktı? Değişim çağrısına koltuk yanıtı
Son dakika haberi | CHP'de değişim sancıları giderek artıyor. 28 Mayıs hezimeti sonrası koltuğu bırakmayacağını açıkça belirterek "mücadeleye devam edeceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "değişim" çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da görüştü. CHP liderinin talebi doğrultusunda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiği öğrenildi. İmamoğlu'nun "değişim" çağrısından rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun "yerel seçimler"i koz olarak elinde tuttuğu öğrenilirken; görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Kulislerden gelen bilgilere göre İmamoğlu'nun "değişim" çağrılarına, Kılıçdaroğlu'nun "koltuğunda kal" yanıtını verdiği öğrenildi.
2024 yılında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, CHP'de koltuk savaşı kızıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce "baba-oğul" pozları veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından adeta koltuk için kılıçları çekti.
CHP'de delegeleri elinde tutan ve "koltuğu bırak" çağrılarına "mücadeleye devam edeceğim" diyerek adeta meydan okuyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılacak seçimi kazanması durumunda İmamoğlu ve Tanju Özcan'ı aday olarak göstermeyeceği belirtildi.
İmamoğlu hakkındaki yargı sürecinin tamamlanmaması durumunda bu konuyu bahane edeceği öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun parti tabanından tepki çekmeyecek güçlü bir ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak göstermeye hazırlandığı kulislerde konuşulan iddia olarak ön plana çıktı.
ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞME
Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmak istememesi, İmamoğlu'nun ise "değişim" mesajı sonrası ikili bugün Ankara'da bir araya geldi. Saat 10.45 sıralarında başlayan görüşmenin 11.50 sıralarında sona erdiği öğrenildi.
GÖRÜŞMENİN YERİ SAKLANDI
CHP yandaşı medyaya göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında yapılan görüşmenin yeri son ana kadar saklanırken; bir grup gazeteci CHP Genel Merkezi önünde, bir grup gazeteci ise Ahlatlıbel'de haber nöbeti tuttu.
CHP yandaşı Halk TV, görüşme talebinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini açıkladı. CHP liderinin dün yapılan grup toplantısında parti içindeki muhalefete meydan okuyarak istifa çağrılarına "Kaptan benim" şeklinde yanıt verdiğine dikkat çekilirken; İmamoğlu'nun "değişim" mesajlarından rahatsızlığını dile getirmek Ankara'ya çağırdığı öğrenildi.
KAFTANCIOĞLU DA İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR
Öte yandan partiye yakın kaynaklar, kurultayda genel başkanlığa aday olsa da olmasa da İmamoğlu için İstanbul defterinin 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte kapanmasını "yüksek ihtimal" olarak yorumluyor.
İmamoğlu ile arası açık olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da İstanbul'daki bu değişime tam destek verdiği öğrenildi. İmamoğlu'nun kurultayda aday olması ve Kılıçdaroğlu'na kaybetmesi halinde parti içinde pasif bir konuma düşeceği ve ardından istifa ederek kendi partisini kurabileceği de iddialar arasında yer alıyor.
İMAMOĞLU İLE AKŞENER'DEN ORGANİZE HAREKET
Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kongrede hesap vermek yerine Altılı Masa'yı bombalaması beklendiğini, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek İmamoğlu'nun değişim çağrılarını destekleyeceğini iddia etti.
Selvi'nin yazısından öne çıkanlar şu şekilde:
DİP DALGA
İYİ Parti'de Meral Akşener'e yakın olarak bilinen isimler Uğur Poyraz ve Kürşat Zorlu bu dip dalgayı fark ettiler. Kongrede Millet İttifakı'nın hesabını ödememek için, "Seçimlerden sonra Millet İttifakı bitmiştir" diye açıklama yaptılar. İYİ Parti'nin yerel seçimlerde birkaç büyükşehir belediye başkanlığı almak koşuluyla ittifak yapacağı haberleri yayıldı. Tüm bunlar kongre öncesinde tabanın gazını almaya dönük hamlelerdi.
AKŞENER NE DİYECEK?
Akşener'in, kongrede hesap vermek yerine 6'lı Masa'yı bombalaması bekleniyor. Kulislere sızan haberlere göre Akşener'in, İYİ Parti'nin kazanacak aday diye ısrar etmesine rağmen masadan Kılıçdaroğlu kararının çıktığını, İYİ Parti'nin uyarılarının dikkate alınmaması nedeniyle kazanılabilecek seçimin kaybedildiğini anlatacağı söyleniyor.
Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın sona erdiğini açıklayıp yerel seçimlerden önce yeni şartlarda yeni ittifaklar kurulabileceği mesajını vermesi bekleniyor.
AKŞENER-İMAMOĞLU PASLAŞMASI
İkinci tur seçim gecesi ilk çıkışı Meral Akşener yapmış, Ekrem İmamoğlu ise onu takip etmişti. Ekrem İmamoğlu'na hapis kararının çıktığı gün Saraçhane'de ikilin sergilediği tavır da dikkate alındığında CHP'de Ekrem İmamoğlu-Meral Akşener yine birlikte hareket ediyorlar kanaati hâkim. "Akşener ile İmamoğlu organize hareket ediyorlar" deniliyor.
Akşener'in kongredeki konuşmasında parti ismi vermeden İmamoğlu'nun değişim çağrılarını desteklemesi bekleniyor.
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