Rizeli şehit annesinden CHP’ye tepki: Oğlumun katilleriyle birlikteler
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde vatani görevini yapan 20 yaşındaki Yakup Bıyık PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Rizeli şehit annesi Emine Bıyık, HDP ile işbirliği yapan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Şehit annesi Bıyık, “20 yaşında oğlumu teröre kurban verdim. Toprağın altında yatıyor. Terör ile iş birliği yapanlar ülkeye ihanet ediyor. Millet ittifakı koltuk sevdası için terörü savunuyor, onlarla yürüyor. Bunların ülke, millet, vatan sevgisi olduğunu düşünmüyorum. Dünya liderimiz Erdoğan’ı yıkmak isteyenleri Allah ıslah etsin, onlara fırsat vermeyeceğiz” dedi.
Rize'nin Güneysu ilçesi Gürgen köyünde yaşayan 6 çocuk annesi 70 yaşındaki Emine Bıyık, 29 Eylül 1992 tarihinde Hakkari Şemdinli ilçesinde vatani görevini yapan 20 yaşındaki oğlu Yakup Bıyık, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit verdi. CHP oğlunun katilleriyle açık olarak beraber olduğunu söyleyen ve 6 Çocuğundan ikincisi 20 yaşında Yakup Bıyık'ı şehit veren Emine Bıyık "3 kız, 3 erkek oğlum vardı. Oğlum Yakup 1992 yılında vatani görevini yaptığı Hakkari Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler ile çatışmada hainlerin kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetti. Öncelikle vatan için, millet için Şehit annesi olduğum için gururluyum. Bu dönem yapılan seçimlerde Atatürk ün partisi olan CHP' nin HDP ve PKK'lı teröristler ile anlaşması beni derinden yaraladı. Atatürk ülkede ki düşmanları ülkeden kovarken, şimdi onun partisi ülkeyi bölmek isteyenleri serbest bırakmak veya ülkeye sokmak istiyor" dedi.
"CHP'YE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Sabah'ın haberine göre, şehit annesi Emine Bıyık "Çocuklarımızı bu ülke için şehit verdik, bugün CHP bu terör örgütleri ile Kandil'le apaçık iş birliği yapıyor, ülkeye ihanet ediyor. 20 yaşında oğlumu teröre kurban verdim. Bugün ise 6'lı koalisyon masası diye ortaya çıkan millet ittifakı, daha sonra ise 10'lu masa haline geldi. Millet ittifakı koltuk sevdası için terörü savunuyor, onlarla yürüyor. Bunların ülke, millet, vatan sevgisi olduğunu düşünmüyorum. Dünya liderimiz Erdoğan'ı yıkmak isteyenleri Allah ıslah etsin, onlara fırsat vermeyeceğiz. CHP'ye hakkımı helal etmiyorum" dedi.
"HDP, PKK VE FETÖ İÇİN YAPILAN PAZARLIKLAR ŞEHİT AİLELERİNE BÜYÜK İHANETTİR"
CHP ve Millet ittifakının bu ülke için mücadele eden bunca şehidin ailelerinin yarasını bir kez daha sızlattığı söyleyen Şehit annesi Emine Bıyık, "CHP Genel başkanı ,Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise tutuklu bulunan terörist başı Selahattin Demirtaş'ı ve diğer teröristleri ise serbest bırakacaklarını söyledi. Amaçları belli. Onlar ülkemizi parçalamaya, bölmeye çalışan, HDP, PKK ve FETÖ için yapılan pazarlıklar, şehit ailelerine büyük ihanettir. Çocuklarımız bu ülkeden teröristleri temizlemek için kanlarını akıtıp, şehit oldular. Kılıçdaroğlu'nun peşine giden diğer partileri de hiç anlamış değilim. Bunların çocukları veya yakınları teröre kurban gitmemiş ki onlarla beraberler. Acıyı çeken, yaşayanlar bilir. Koltuk sevdası yüzünden terör örgütleriyle birlikte olup,koltuk kapmaya çalışanları ne Allah ne de kullar Allah afeder" dedi.
"ÜLKEMİZİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ, ONLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Şehit annesi Bıyık, "CHP, seçimlerden önce 6'lı koalisyon masasıyla başladı, sonra da baktılar ki olmuyor masayı 8'e 10'a çıkardılar. HDP'yi, PKK'yı ve FETÖ'yü yanına aldılar. Amaçları ise dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak, ülkeyi parçalamak , vatanını satmaktır. Biz şehit aileleri olarak ülkemizi böldürmeyeceğiz, onlara fırsat vermeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar.14 mayısta ki seçimde halk sandıkta onlara cevabını verdi, 28 mayısta ise bu sefer sandığa gömülecekler" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrencilere 1000 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, ne zaman? 2023 ödeme takvimi netleşti mi? E-DEVLET 1000 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır?
- E-OKUL LGS SINAV YERİ SORGULAMA! LGS'ye hangi okulda gireceğim? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? meb.gov.tr
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
- EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?
- YALOVA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- IĞDIR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?
- 100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman?
- SİİRT 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ARTVİN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?