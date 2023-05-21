Şehit Ramazan Emet'in ailesinden CHP ve HDPKK ortaklığına tepki: Onlara oy verenlere yazıklar olsun zehir zıkkım olsun!
2016 yılında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet'in ailesi kameralar karşısındaki CHP ve ittifak ortağı HDPKK'ya sert tepki gösterdi. Acılı aile "Onlara oy verenlere yazıklar olsun. Demirtaş'ın karısı çıkıp konuşuyor "Evlatlarım babasız" diyor. Benim şehidimin çocukları 7 yıldır babasız. Utanmadan çıkmış konuşuyorlar. "HDP ile bir olan şerefsizdir" diyorlar. Şerefsiz değil de nesin sen?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
2016 yılında Şırnak'ta göreve gitmek üzere evinin önünde beklerken PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet'in, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki baba ocağında toprağa verildi.
Evli ve biri 2 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuk babası şehit Ramazan Emet'in, Şırnak'ın merkez Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığında görev yapıyordu.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"06 Ocak 2016 tarihinde Şırnak il merkezinde saat 08.10'da, göreve gitmek üzere evinin önünde beklerken bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce alçakca yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."
Türkiye tarihi seçimlere doğru yol alırken Ramazan Emet'in ailesi kameralar karşısına geçerek HDP ve CHP'ye büyük tepki gösterdi.
OYLARA OY VERENLERE YAZIKLAR OLSUN
Ben şehit ailesiyim. Reis'i destekliyorum. HDP ile işbirliği yapan partilere de karşıyım. Onlara oy verenlere yazıklar olsun zehir zıkkım olsun. Şehitlerin kanı nerede? Getirip onları bize versinler o zaman.
ŞEREFSİZ DEĞİL DE NESİN SEN?
Utanmadan bir de bizden oy istiyorlar. Bir de kucaklaşıyorlar. "HDP ile bir olan şerefsizdir" diyorlar. Şerefsiz değil de nesin sen? Benim şehidimin kanını nerede verecekler?
"DEMİRTAŞ'IN KARISI UTANMADAN ÇIKMIŞ KONUŞUYOR"
İnşallah onlar da evlat acısı yaşasınlar. Öcalan'ı ve Demirtaş'ı çıkaracakmış. Demirtaş'ın karısı çıkıp konuşuyor "Evlatlarım babasız" diyor. Benim şehidimin çocukları 7 yıldır babasız. Utanmadan çıkmış konuşuyorlar.
"BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN İNTİKAMINI ALIN"
İnşallah Cumhurbaşkanımız da bizi duyar. Bizim çocuklarımızın intikamını alsınlar.
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