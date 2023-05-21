Şehit Ramazan Emet’in ailesinden CHP ve HDPKK ortaklığına tepki: Onlara oy verenlere yazıklar olsun zehir zıkkım olsun!

ŞEREFSİZ DEĞİL DE NESİN SEN?

Utanmadan bir de bizden oy istiyorlar. Bir de kucaklaşıyorlar. "HDP ile bir olan şerefsizdir" diyorlar. Şerefsiz değil de nesin sen? Benim şehidimin kanını nerede verecekler?

"DEMİRTAŞ'IN KARISI UTANMADAN ÇIKMIŞ KONUŞUYOR"

İnşallah onlar da evlat acısı yaşasınlar. Öcalan'ı ve Demirtaş'ı çıkaracakmış. Demirtaş'ın karısı çıkıp konuşuyor "Evlatlarım babasız" diyor. Benim şehidimin çocukları 7 yıldır babasız. Utanmadan çıkmış konuşuyorlar.

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN İNTİKAMINI ALIN"

İnşallah Cumhurbaşkanımız da bizi duyar. Bizim çocuklarımızın intikamını alsınlar.