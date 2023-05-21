Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tokat gibi sözler: CHP bu millete ihanet etti

MİLLETE İHANET

CHP'nin Atatürk'ün partisi olmaktan çoktan çıktığını belirten şehit babası Horoz, "CHP bu millete ihanet etmiştir. Atatürk'ün partisi Atatürk'ün çizgisinden çoktan çıktı. Atatürk hayatta olsaydı o hainlerde asla işbirliği yapmazdı. Hadi milletten utanmıyorlar, bari kurucularından utansınlar. Bizim gözümüzde haindirler. Teröristlerle kol kola girip geziyorlar. Benim çocuğumu şehit edenlerle kol kola gezenler, bunun vebalini ödeyemeyecek. Milletimiz sandıkta gerekeni yaptı, bir daha yapacak" dedi.





YAZIKLAR OLSUN

CHP ve beraberindekilerin yakında tarihten silineceğini belirten Mustafa Horoz, "Bu CHP hain, başındakiler hain, bu millete hainlik diyerek bağırmak istiyorum. İnşallah kısa süre sonra tarihten silinip gidecekler. Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesini PKK'ya, HDP'ye satan biri olarak anılacak. Bakalım o zaman onu çok sevdiği Demirtaş'ı, Öcalan'ı kurtarabilecek mi? CHP'liler bu saatten sonra kafalarını yastığa rahat koyamayacaklar. Seçimi kazanma uğruna terörle el ele verip vatanını, milletini satanlara yazıklar olsun" diye konuştu.