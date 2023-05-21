Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: CHP bu millete ihanet etti
Konyalı şehit babası Mustafa Horoz, HDP ile işbirliği yapıp PKK’nın desteğini alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Horoz: CHP bu millete ihanet etti. Seçimi kazanma uğruna terörle el ele verdiler. Yazıklar olsun
2016'da İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Emre Horoz'un Konya'da yaşayan babası Mustafa Horoz, HDP ile işbirliği yapan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın açıktan destek verdiğini söyleyen baba Horoz, "Biz bu hainler Meclis'e girmesin, bizim vergimizle maaş almasınlar dedikçe CHP zihniyeti yüzünden Meclis'teki sayılara attı. Bunun vebali CHP'nindir" dedi.
MİLLETE İHANET
CHP'nin Atatürk'ün partisi olmaktan çoktan çıktığını belirten şehit babası Horoz, "CHP bu millete ihanet etmiştir. Atatürk'ün partisi Atatürk'ün çizgisinden çoktan çıktı. Atatürk hayatta olsaydı o hainlerde asla işbirliği yapmazdı. Hadi milletten utanmıyorlar, bari kurucularından utansınlar. Bizim gözümüzde haindirler. Teröristlerle kol kola girip geziyorlar. Benim çocuğumu şehit edenlerle kol kola gezenler, bunun vebalini ödeyemeyecek. Milletimiz sandıkta gerekeni yaptı, bir daha yapacak" dedi.
YAZIKLAR OLSUN
CHP ve beraberindekilerin yakında tarihten silineceğini belirten Mustafa Horoz, "Bu CHP hain, başındakiler hain, bu millete hainlik diyerek bağırmak istiyorum. İnşallah kısa süre sonra tarihten silinip gidecekler. Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesini PKK'ya, HDP'ye satan biri olarak anılacak. Bakalım o zaman onu çok sevdiği Demirtaş'ı, Öcalan'ı kurtarabilecek mi? CHP'liler bu saatten sonra kafalarını yastığa rahat koyamayacaklar. Seçimi kazanma uğruna terörle el ele verip vatanını, milletini satanlara yazıklar olsun" diye konuştu.
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