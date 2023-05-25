Şehit aileleri 7’li koalisyona tepkili! Şehit ailelerinin yüreği yanıyor

Şehit annesi, "Bu bir siyaset işi değil siyasetten çıktık biz artık Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakılmasını istiyorsanız bana oy verecek Amerika'daki o FETÖ'cü olan şunların bunların onlara destek için bana oy vereceksiniz bunlar zaten görünüyor ki Onları bile bile veriyorlar hani Erdoğan gitsin de ne olursa olsun ya nereye gitsin de ne olursa olsun ben 5 senedir evlatsız yaşıyorsam. Ben vatansız yaşayamam. Bizi kim kabul eder. Hiç kimse kabul edemez. Bir anne olarak söylüyorum ben ellerini vicdanlarına koyup da gitsinler sandığa bizi düşünmüyorlarsa şehitlerimizi düşünsünler. Ben çocuğumun dolabındaki bayrağı silerken elimden az bir şey düşsün ağlıyorum ki bu bayrağın üstünde benim yavrum kanı var diye" sözlerini kullandı.