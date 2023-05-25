Şehit aileleri 7'li koalisyona tepkili! Şehit ailelerinin yüreği yanıyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da masada yerini aldığı HDP destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağını açıklamıştı. HDP ile gizli ittifak kuran Kılıçdaroğlu'nun vaatleri şehit ailelerinin de tepkilerini çekti. Acılı aileler ‘Evlatlarımızın kemikleri sızlıyor.’ dedi.
Kirli pazarlıklar, kapalı kapılar ardında verilen sözler ve vaatler, şehit ailelerinin yüreğini yakıyor...
Şehit Sedat Mekan hain terör saldırısında hayatını kaybettiğinde henüz 23 yaşındaydı. Nişanlıydı ve hayalleri vardı ancak PKK terör örgütü onu hayattan kopardı. Vatani görevini Şırnak'ta yapıyordu. Bulunduğu karargaha düzenlenen hain bir füze saldırısı gencecik bu fidanı sevdiklerinden kopardı...
Şehit Sedat Mekan'ın anne ve babasıysa HDP ile gizli ittifak kuran 7'li koalisyona tepkiliydi. Şehit babası, "Haberleri izlediğimiz zaman gerçekten etkilenmek bir yana çok üzülüyoruz. Neden? İşte biz yaklaşık 40 binin üzerinde şehit vermişiz bu zamana kadar yattıkları yerde onların ruhları sızladı. Millet İttifakı denilen grup tamamen HDP'nin ve Kandil'in güdümüne girilmiş onların söylemleri ile eylemleriyle onların talimatlarıyla milletten işte destek istemeleri şehitlerimizin hiç efendim ailelerinin üzüntülerinin dikkate alınmaması millete özgürlük vaat ediyorlar özgürlük vaat ettikleri özgürlük de efendim Demirtaş'ın özgürlüğünün kaç kişinin bu vatan evladını canını kastetmiş teröristin serbest bırakılması İmralı'daki terörist başının serbest bırakılması yani onlar için özgürlük bu bir şehit ailesi olarak bunları kınıyoruz" dedi.
Şehit annesi, "Bu bir siyaset işi değil siyasetten çıktık biz artık Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakılmasını istiyorsanız bana oy verecek Amerika'daki o FETÖ'cü olan şunların bunların onlara destek için bana oy vereceksiniz bunlar zaten görünüyor ki Onları bile bile veriyorlar hani Erdoğan gitsin de ne olursa olsun ya nereye gitsin de ne olursa olsun ben 5 senedir evlatsız yaşıyorsam. Ben vatansız yaşayamam. Bizi kim kabul eder. Hiç kimse kabul edemez. Bir anne olarak söylüyorum ben ellerini vicdanlarına koyup da gitsinler sandığa bizi düşünmüyorlarsa şehitlerimizi düşünsünler. Ben çocuğumun dolabındaki bayrağı silerken elimden az bir şey düşsün ağlıyorum ki bu bayrağın üstünde benim yavrum kanı var diye" sözlerini kullandı.
Gülsefa Kara oğlu Vedat Kara'yı 1997 yılında Tunceli'de hain bir terör saldırısında şehit verdi. Kaybın ardından 26 yıl geçse de acı ilk günkü gibi tazeydi. Şehit annesi, "Oğlum 19 yaşındaydı öksüz büyüttüm ben onları 4 tane. Ben bu vatanım içinde oğlunu verdim. 19 yaşında ben oğlum vatan için verdim ne için verdim yani bunlar çıkarsa ne olacak ki? Gençlerimiz yine mahvolacak yine annelerin yüreği yanacak. Bu şehit ailelerin gelip Edirnekapı'da görmüyorlar m? Edirnekapı'nın ki dünya doldu dünya da oldu hep gençlerimiz. En büyüğü 25 yaşında bile yokken bunlar nasıl oylarını verirler bizi düşünürler mi bizim evladımız kim için gitti vatan için bayrak için gitti bizler burada rahat yaşatıyor gittiler çocuklarımız gözlerimizin yaşını gör şimdi benim çocuğum kemiklerim sızlar orada dedem Çanakkale'de şehit onun kemikleri sızlasın Edirnekapı'da oğlumun arkadaşı 6 ay sonra gittim oğlumun inanmıyor o da geldi orada yatıyor onların kemikleri sızlar ne olur ancak şehit ailelerle düşünerek oylarını dikkatini versinler başka bir şey söylemiyorum" dedi.
Piyade er Emre Anşin de, 2009 yılında henüz 21 yaşındayken, PKK terör örgütü tarafından Şırnak'ta şehit edildi. Baba Selami Anşin de CHP kanadına tepkiliydi. Şehit babası, "Şurada yüzlerce şehitlerimiz var nice analar nice babalar nice yavrular öksüz kaldı yetim kaldı. Sen de hiç Allah korkusu yok mu Kılıçdaroğlu be hiç Allah korkusu yok mu? bizlere yazık günah biz bu acıları nereye kadar çekeceğiz ya onların dışarıya çıkmasına müsaade eden ve onlarla irtibatı kuran onlar için hak tanıyıp özgürlük tanıyanlara hakkımı da helal etmiyorum" sözlerini kullandı.
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