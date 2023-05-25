HDPKK’nın gölgesindeki Kılıçdaroğlu’na şehit ailelerinden sert tepki: İplerini kaptırmış

Bu yapılanların çok zorlarına gittiğini belirten Betin, "Biz boğazımızdan bir lokma haram lokma girmesin diye yıllarca mücadele ettik. Bunlarsa dünya menfaati için vatanı, milleti neredeyse kötürüme uğratacaklar.

Ama biz milliyetçiler buna asla müsaade etmeyecek. Bu hainlerle bu masaya neden oturuyorsunuz? Bu aklıselim bir insanın yapacağı bir şey değil. Amerikan'ın uşağı gibi hareket ediyorlar.