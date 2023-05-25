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HDPKK'nın gölgesindeki Kılıçdaroğlu'na şehit ailelerinden sert tepki: İplerini kaptırmış

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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HDPKK’nın gölgesindeki Kılıçdaroğlu’na şehit ailelerinden sert tepki: İplerini kaptırmış

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile yakın temasından dolayı şehit ailelerinin hedefinde. Konya'da yaşayan şehit babası Mehmet Betin (67) Kandil'den açık destek gören Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Betin, "Amerikan'ın uşağı gibi hareket ediyorlar. Amerika, FETÖ'ye iplerini vermişler onlar nereye çekerse oraya gidiyorlar. Memleketi vatan hainlerine bırakmayacağız. Bunların dünya malı için yapmayacağı bir şey yok. Allah'ın huzurunda ne cevap vereceksiniz? Bu şehitlerin hesabını nasıl vereceksiniz?" dedi.

2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yol kontrolleri sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 8 askerden biri olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Betin'in (28) babası Mehmet Betin, CHP'nin HDP ve PKK ile işbirliği yapmasına tepki gösterdi.

Bu yapılanların çok zorlarına gittiğini belirten Betin, "Biz boğazımızdan bir lokma haram lokma girmesin diye yıllarca mücadele ettik. Bunlarsa dünya menfaati için vatanı, milleti neredeyse kötürüme uğratacaklar.

Ama biz milliyetçiler buna asla müsaade etmeyecek. Bu hainlerle bu masaya neden oturuyorsunuz? Bu aklıselim bir insanın yapacağı bir şey değil. Amerikan'ın uşağı gibi hareket ediyorlar.

Amerika, FETÖ'ye iplerini vermişler onlar nereye çekerse oraya gidiyorlar. Bu hiçbir izana sığmaz. Silkelenip kendilerine gelsinler. Maşallah masa değil düğün yeri gibi. İçlerinde milliyetçiyim diyen de var, milli görüşçüyüm diyen de.

Ama baktığımızda söyledikleri ile yaptıkları çelişiyor. Kendileri ile çelişiyorlar. Dürüstlükle alakaları yok" dedi.

'MEMLEKETİ VATAN HAİNLERİNE BIRAKMAYACAĞIZ'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Mehmetçiğe kurşun sıkanlarla yan yana gelmem' laflarına ise gülerek karşıladıklarını belirten Betin, "Ben onun dediklerine inanmıyorum. Kılıçdaroğlu dediğiniz kişi bitti.HDP ve PKK ile işbirliği yaptığı an bu millet için bittiler. Yarın öbür gün siyaseti bıraktıkları zaman bu toplum içerisinde hangi yüzle gezecekler? Bugün koltuk için her şeyi yapanlar yarın kendi torunlarının yüzüne bakamaz hale gelir.

Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bu memleketi de üç beş FETÖ'cüye, üç beş PKK'lıya yedirmeyiz. Karşılarına duvar gibi dikilir, Allah'ın izniyle yıkılmayız.

28 Mayıs'ta da bu kirli ittifakın yıkıldığını hep birlikte göreceğiz. Bizim derdimiz vatan, millet, bayrak, ezan. Bizler için gerisi teferruattır. Memleketi vatan hainlerine bırakmayacağız.

Bunların dünya malı için yapmayacağı bir şey yok. Allah'ın huzurunda ne cevap vereceksiniz? Bu şehitlerin hesabını nasıl vereceksiniz?" diye konuştu.

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