Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye tokat gibi sözler: Artık yeter

Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar sabırla sustum ama artık yeter. Oğlumun, aslan parçamın adını sizin pis siyasetinize hangi hakla alet ediyorsunuz. Yusuf yüzlüm PKK'lı hainler, teröristler tarafından şehit edildi. Soruyorum size şimdi; sizin Millet İttifakı'nın içinde HDP var mı var, Ahmet Davutoğlu var mı var. HDP neden aday çıkartmadı? HDP'nin bulunduğu illerde kim yüksek oy aldı."