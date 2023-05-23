Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti'ye tokat gibi sözler: Artık yeter
Türk siyaset tarihinin en kritik seçimlerinden birini geride bırakmak üzere olan Türkiye'de Millet İttifakı, binlerce şehit ailesinin yüreğine bir kez daha ateş düşürdü. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde İYİ Parti İstanbul 3. Bölge 2. Sırada adayı olan Vanspor eski kulüp başkanı Seyithan İzsiz milletvekili seçildi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden Nurullah Semo'ya burs veren Seyithan İzsiz’in meclise girmesi şehit annesi Özlem Erdem’in büyük tepkisini çekti.
Geçtiğimiz 14 Mayıs Pazar günü 60 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için sandığa gitti. Seçimler sonucu istediğini alamayan partilerden birisi de İYİ Parti oldu. İYİ Parti İstanbul 3. Bölge 2. Sırada adayı olan Vanspor eski kulüp başkanı Seyithan İzsiz milletvekili seçildi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden Nurullah Semo'ya burs veren Seyithan İzsiz'in meclise girmesi şehit annesi Özlem Erdem'in büyük tepkisini çekti.
İYİ PARTİ'YE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Fırat Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, Seyithan İzsiz'in milletvekili seçilmesiyle ilgili tepkisini dile getiren bir basın açıklamasını sosyal medyadan yayınladı. Şehit annesi İYİ Parti'ye çok sert tepki gösterdi.
Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar sabırla sustum ama artık yeter. Oğlumun, aslan parçamın adını sizin pis siyasetinize hangi hakla alet ediyorsunuz. Yusuf yüzlüm PKK'lı hainler, teröristler tarafından şehit edildi. Soruyorum size şimdi; sizin Millet İttifakı'nın içinde HDP var mı var, Ahmet Davutoğlu var mı var. HDP neden aday çıkartmadı? HDP'nin bulunduğu illerde kim yüksek oy aldı."
OĞLUMUN KATİLİNE BURS VERDİ
Erdem, "Şimdi gelelim benim yüreğimin paramparça olmasının sebebine. Seyithan İzsiz'i milletvekili yaptınız. Oğlumun katiline burs vermiş kişiyi! Oğlumun katilinin ailesinin düğününe katılmış bir kişiyi! "Yok efendim ben burs verdiğim kişileri araştırmam".
Oğlumun şehit edilmesinden sonra vermiştin sen bu bursu, nasıl tanımıyorsun! Yayınladığı açıklamasının başını okuduğum anda devamını okumadım. Neden biliyor musunuz? 'karşı görüş' demiş. Biz vatanseverler, vatan hainlerine asla karşıt görüş demeyiz 'vatan haini' deriz. Nokta!" şeklinde tepkisini dile getirdi.
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