CHP’li belediyenin fatura kurnazlığı! Vatandaş isyan etti: Kirli suya tonla para ödüyoruz

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek su faturası vatandaşları canından bezdirdi. Su tüketiminde kademeli sistem üzerinden yapılan faturalandırma da su sayaçlarını geç okuyarak vatandaşlara yüksek kademeden ücretlendirme uyguluyor. Vatandaşlar yüksek fatura sebebiyle dert yanarken, bir yandan da kirli su nedeniyle hem elektronik eşyalarında bozulma meydana geldiğini hem de hijyen ve sağlık açısından zor duruma girdiklerini belirtti.

Hem kalitesiz hem de pahalı su tüketiminden dolayı tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yüksek ücretlendirmeden dolayı her ay faturalarının elektrik faturasının iki katı geldiğini belirtti. Bir vatandaş, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) yüksek faturaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.