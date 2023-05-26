Konyalı şehit babasından CHP-HDP ortaklığına tepki: Bunların amacı vatanı hainlere teslim etmek

Sabah'ın haberine göre, şehit babası Mermer, "Rabbim bize şehit ailesi olmayı nasip etti. Ama bunlar ne yapıyor. Benim oğluma roket atan, mermi atan hainlerle bir oluyorlar. Kimse bunun vebalini ne bu dünyada ne de öbür dünyada veremez." diye konuştu.