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Haberler Galeri Konyalı şehit babasından CHP-HDP ortaklığına tepki: Bunların amacı vatanı hainlere teslim etmek

Konyalı şehit babasından CHP-HDP ortaklığına tepki: Bunların amacı vatanı hainlere teslim etmek

Konyalı Piyade Uzman Onbaşı 25 yaşındaki şehit Yunus Mermer'in babası HDP ve PKK ile işbirliği yapan CHP lideri ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene seslendi. Evinin duvarına şehit oğlunun son giydiği kıyafeti çerçeveletip asan baba Recep Mermer, "Bu sizin evinizin duvarında olsa ne yaparsınız? Kimse vatan hainlerinden, din düşmanlarından yana olmasınlar. Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, vatanımızı PKK'ya hainlere teslim etmek" dedi.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 09:31
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Konyalı şehit babasından CHP-HDP ortaklığına tepki: PKK’nın destek verdiğine oy vermeyiz

Konyalı Piyade Uzman Onbaşı 25 yaşındaki Yunus Mermer'in, 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Suriye'nin Azez bölgesindeki üsse PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit oldu.

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Konyalı şehit babasından CHP-HDP ortaklığına tepki: PKK’nın destek verdiğine oy vermeyiz

Baba Recep Mermer oğlunun şehit olduğunda üzerinde bulunan kıyafetini çerçeveletip evinin duvarına astı.

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Konyalı şehit babasından CHP-HDP ortaklığına tepki: PKK’nın destek verdiğine oy vermeyiz

Bu kıyafetleri gösterip 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene seslenen Mermer, "Bu sizin evinizin duvarında olsa ne yaparsınız? Kimse vatan hainlerinden, din düşmanlarından yana olmasınlar. Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, vatanımızı PKK'ya hainlere teslim etmek. Bu işin vebali var bunu unutmasınlar" dedi.

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Konyalı şehit babasından CHP-HDP ortaklığına tepki: PKK’nın destek verdiğine oy vermeyiz

"CHP EŞİTTİR PKK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya yıllardır terör örgütü bile diyemediğini belirten Recep Mermer, "Ben oğlumu bu vatanı, memleketi, insanımızı korusun diye askere yolladım. Orada iki tane hain oğluma ve diğer evlatlarıma roket atsın diye değil." ifadelerini kullandı.

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Konyalı şehit babasından CHP-HDP ortaklığına tepki: PKK’nın destek verdiğine oy vermeyiz

Sabah'ın haberine göre, şehit babası Mermer, "Rabbim bize şehit ailesi olmayı nasip etti. Ama bunlar ne yapıyor. Benim oğluma roket atan, mermi atan hainlerle bir oluyorlar. Kimse bunun vebalini ne bu dünyada ne de öbür dünyada veremez." diye konuştu.