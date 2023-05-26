26 Mayıs 2023, Cuma
Konyalı şehit babasından CHP-HDP ortaklığına tepki: Bunların amacı vatanı hainlere teslim etmek
Konyalı Piyade Uzman Onbaşı 25 yaşındaki şehit Yunus Mermer'in babası HDP ve PKK ile işbirliği yapan CHP lideri ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene seslendi. Evinin duvarına şehit oğlunun son giydiği kıyafeti çerçeveletip asan baba Recep Mermer, "Bu sizin evinizin duvarında olsa ne yaparsınız? Kimse vatan hainlerinden, din düşmanlarından yana olmasınlar. Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, vatanımızı PKK'ya hainlere teslim etmek" dedi.
Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 09:31
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