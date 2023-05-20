Şehit ailesinden 7'li koalisyona tepki: Teröre lanet okumayanlara fırsat vermeyeceğiz
Tunceli Nazimiye'de 22 Ağustos 2016'da PKK saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın Trabzon'da yaşayan babası Davut Durmaz ve annesi Fatma Durmaz, 7'li koalisyona tepki gösterdi.
22 Ağustos 2016'da Tunceli Nazimiye ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Murat Durmaz,PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası şehit düştü.Trabzon'da yaşayan şehit Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz," CHP'li 6'lı koalisyon HDP ile ahbap çavuş ilişkisini sürdürüyor. Apaçık teröre destek veriyorlar.
Çocuğumun şehit olmasının sebebi Kılıçdaroğlu'dur. 7 Ağustos 2016'te Yenikapı'da AKP, CHP ve MHP'nin katılımıyla 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' düzenlenmişti. Kılıçdaroğlu, yeni kapı ruhunda devletin yanında terörün karşısında duracağını söyledi, ama sözünün arkasında duramadı.
Tunceli Nazimiye de oğlumun şehit edilmesinde en büyük faktör odur. PKK'lılar bu açıklamaların ardından o dönem Kılıçdaroğlu'nun kendi memleketine PKK örgütü saldırdı. O saldırı sonrası Kılıçdaroğlu hiçbir şey söyleyemedi. PKK yandaşı olan Kılıçdaroğlu yine sessiz kaldı. 4 saat orada PKK ile çatışma oldu. O çatışmada benim oğlum ve 2 polis şehit oldu. Nerde teröre karşı durmak Ey Kılıçdaroğlu.
Sen kime hizmet ediyorsun. Bu ülkenin yanında mısınız, yoksa ülkenin bölünmesi için başkalarının yanında mısınız. Kime hizmet ettiğin apaçık ortada. 7'li koalisyon kurmuşlar, 7 kocalı hürmüz olmuşlar. Türkiye de siyaset etmenin dış ve iç ayağı vardır. Dış ayağında bölgedeki çıkarları için kullandıkları gruplar vardır. Bu gruplar ise 7'li koalisyonla harekete geçti.Kandil bu 7'li koalisyona emir veriyor,bunlar da peki efendim diyor.Teröre destek veriyorlar. Maalesef Kılıçdaroğlu PKK, Terör konusunda tarafını seçmiştir. Bir kez bile teröre lanet okumamıştır, söz edememiştir.28 Mayısta hep birlikte ülkemizi bölmek için verdikleri mesailerini fırsat vermeyeceğiz"
"TERÖRE LANET OKUYAMAYAN, DESTEK VEREN KOLTUK SEVDALILARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Şehit Murat Durmaz'ın annesi Fatma Durmaz ise, "Bu vatan için canını veren şehitlerin yakınına küfür edenler, PKK' ile birlikte hareket edenler ve onlardan her an emir alan başta CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li zillet masasına hakkımı helal etmiyorum. Benim oğlum vatanı için 2016'da Tunceli'de görev yapıyordu. Kılıçdaroğlu'nun memleketinde şehit edildi. Teröre lanet okuyamayan, destek veren koltuk sevdalılarına fırsat vermeyeceğiz. Ülkeyi eski Türkiye haline getirmek isteyen, vatan, millet sevdalısı olmayan, hizmet için değil, parçalamak, bölmek için ülkenin başına Cumhurbaşkanı adayı olarak gelmek isteyen Kılıçdaroğlu şehit ailelerinden ve vatan sevdalısı Türk halkından oy beklemesin. Türk halkından rica ediyorum, "PKK'nın şehit ettikleri yavrularımızı" gözünün önüne getirip,28 Mayısta PKK ile yol yürüyenlere oy vermeyin. Gözümdeki yaş hala kurumadı. Bunlar bırak ülke yönetmeyi, anında ülkeyi satarlar. Eski Türkiye yok artık. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Oğlumun kanını yerde bırakmadı. PKK'lılar kafalarını dışarı çıkaramıyorlar. Terörü kökünden temizledi. Hevallerle değil,helallerle yürüyün. Bizler patatese soğana değil, vatanı için mücadele veren Erdoğan'ın her daim yanındayız"
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