BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İlk tur seçimlerinin tamamlanması sonrası gözler 2. tur seçimleri oy oranlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş, hangi adayın kazanacağını merak ediyor. Peki, Bayburt seçim sonuçları açıklandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?
"Bayburt seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday kazandı, oy oranları ne?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarını 28 Mayıs Pazar günü ilçe ilçe Ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, YSK 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? İşte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları...
BAYBURT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023!
Bayburt seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Seçim sonuçları belli olduğu anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.
OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.
İkinci tur seçimlerinde ise yalnız bir oy pusulası kullanılacak.. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerli olan pusulada iki aday yer alacak...
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