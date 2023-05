MHP lideri Devlet Bahçeli Sivas'ta açıklamalarda bulundu! "Milletle alay etme noktalı siyaset olmaz"

"Türkiye'nin birçok hastanelerine sevk edilerek hayati tehlikeden arındırılmak için çaba sarf edildi. Nasıl aşılanabilir diye düşünüldüğünde Türk devletinin gücü böyle büyük felaketleri aşma konusundaki tecrübelerle deprem bölgesinde meseleye hükmetti. Her konudaki sorumlu insanlarımız milletimizle beraber olarak büyük bir gayret içine girdiler. Böyle bir konuyu istismar etmek her zaman mümkündür. Geçmiş dönemlerde de yaşanmıştır. Yapılması gerekenlerden Türkiye tecrübe kazandığı için dünyada örneği görüşmeyen gayretle çalışmalar sürdürülmüştür. Şehitlerimiz toprağa verilmiştir. Enkaz kaldırılmıştır. Beslenme ihtiyacı giderilmiştir. Aziz Sivaslılar milletçe buraya her türlü elinizi uzattınız. Yeter ki milletimiz mutlu huzurlu olsun diye. Her türlü felaketi de aşmak için çaba gösterdiniz. Böyle bir ortamda titiz ve dikkatli olmak durumundayız."

"17 KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULDU ÖMÜRLERİ 1 YIL OLDU"

"Bütün hizmetler insanlarımıza kısa sürede ulaşırken, Türkiye normalleşme sürecine girmeye başlamıştır. Yeni bir Türkiye örneği görülmüştür. Bunun devamı lazımdır. Seller yangınlar Covid'ler birçoğu da yaşanmıştır. Bunlara rağmen önemli kararlar alınarak bunlar üzerinden aşama aşama gidilmiş gelinmiştir. Böyle bir dönemde Türkiye'de 1946'da çok partili demokrasiye geçilmiştir. 79 yılda 17 koalisyon hükümeti kurulmuş, kısa ömürlü olmuş. Türkiye'nin hiçbir sorunlar çözülemediği gibi iç ve dış güçlere karşı da milletçe durulması başarılamamıştır. Mevcut sistemi eleştirenlere sesleniyorum böyle bir dönemde şu an 17 koalisyon hükümeti kurulmuş ömrü 1 yıl olmuş böyle yapıyla mı sorunların altından kalkılabilecekti."