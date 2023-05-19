Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yine üç maymunu oynadı! FETÖ’cüleri kollamak için A Haber ve Sabah’a baskın yaptılar





'ZAMANLAMASI MANİDAR'

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş: Operasyonun zamanlaması manidar. Türkiye'ye basın özgürlüğü konusunda ders veren Almanya, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir operasyona imza attı. Suçlu oldukları açık olan, kırmızı bültenle aranan kişilerin şikâyeti üzerine sadece işlerini yapan gazetecileri gözaltına aldılar. 14 Mayıs'ta milletimiz doğrudan yana olduğunu gösterdi. Bu durum Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerin yanında olanların canını çok sıktı. Almanların kendi söylemlerine aykırı olan bu polis operasyonlarıyla da FETÖ'cülere bir jest yaptılar.



BATI'DA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOK

Gazeteci-yazar Murat Özer: Seçimlerden hemen önce Cumhur ittifakı'nı destekleyen gazetecilere tehditler havada uçuşuyordu. Bunu Türkiye'de başaramayınca Almanya'da yaptılar. Terör örgütlerinin sığnağı haline gelmiş Almanya'da FETÖ'cülerin şikâyetiyle başlayan süreç nerede durduklarını gösteren net bir görüntü oldu. Türkiye'ye yönelik basın özgürlüğü konusunda parmak sallayanlar, Batı'da basın özgürlüğü olmadığını bütün dünyaya gösterdi.

Gazeteci Mohammed Abu Taqiya: Evleri basılıp gazetecilerin gözaltına alınması işgalci İsrail'in Filistinli gazeteciler başta olmak üzere tüm Filistinlilere yapmış olduğu suçları akıllara getirdi. Özgürlüğe yönelik yapılan bu tür suçlara son verilmelidir.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED): Seçim ayarlı, sandığa müdahale girişimidir. Hedef Türkiye'dir. Hedef millettir. Hedef milletin iradesidir. Skandal olaya tepki gösterilmemesi hukuksuzluğa ortak olmaktır.

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi: Adalet ve şeffaflık talep ediyoruz.

Alman Basın Birliği: Hızlı ve kapsamlı bir şekilde baskına açıklık getirilmeli.

Almanya Türk Gazeteciler Birliği: Mesleğini yapan gazetecilerin gözaltına alınmasını kınıyoruz.

Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu: Gözaltına alınma kabul edilemez.