Almanya'da A Haber-Sabah ekiplerine kelepçeli gözaltı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Almanya haddini aştı
Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirildi. Almanya'nın bu skandal adımı sonrası Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseldi.
Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.
Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı.
İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.
Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi.
Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
ULUSLARARASI MEDYA ENFORMASYON DERNEĞİ (UMED)
Almanya Haddini Aştı Yaptıkları haberlerle terör örgütü FETÖ'nün hedefinde olan Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Cemil Albay'ın FETÖ'cülerin şikayeti üzerine Almanya'da gözaltına alındıklarını öğrendik
Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlemesini, Türk meslektaşlarımızı gözaltına almasını lanetliyoruz
Kalemini, fikrini ve yüreğini terör örgütlerinin kullanımına açmadığı için haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz
Uluslararası hukuku hiçe sayamazsınız. Basın özgürlüğünden söz ederken, basın özgürlüğüne darbe indiremezsiniz.
FAHRETTİN ALTUN
Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyorum. Almanya'da terör örgütü FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak göz altına alınması ve ekipmanlarına el koyulması, çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesidir. Almanya'nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz. FETÖ'cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir iş birliği yapmaya ve göz altına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ALMANYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERMELİDİR…
Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ'cülerin şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyoruz. FETÖ'cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya'nın dikkate alması gereken budur…
RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN: ALMANYA'DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ
"Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran, art niyetlerle Türkiye'deki belli medyayı fonlayan Almanya'nın Türk gazetecilere yaptığı müdahaleyi sert bir şekilde kınıyoruz. Türk gazetecilere yönelik haksızlığın ivedi olarak telafi edilmesini istiyor, Almanya'dan özür bekliyoruz."
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ALMANYA'DA SABAH GAZETESİ TEMSİLCİLERİNİN GÖZALTINA ALINMASINI ŞİDDETLE KINADI
Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmalarının Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi olduğu belirtilerek, "Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü FETÖ'nün Almanya'daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ilk turu ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının söz konusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz."
Basın ve ifade özgürlüğü konusunda "tüm dünyaya ders vermeye kalkan" Almanya'nın özgür basına yönelik bu eyleminin çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, konuya ilişkin olarak Almanya'da gerekli girişimlerin yapıldığı, güçlü tepkinin bugün Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a da iletildiği belirtildi.
ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN ALMANYA'YA KINAMA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınadı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. Bakan Bozdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyorum. Almanya'nın bu tutumu teröristleri koruma altına alıp, haber verme görevini yerine getiren gazetecilere yönelik kabul edilemez bir tutumdur. Almanya'nın basın özgürlüğüne yönelik bu tutumunu kınıyor, gazetecileri derhal serbest bırakmaya davet ediyorum."
HAMZA DAĞ: Alman Devleti'nin FETÖ'cülerin şikayetiyle Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına alması, hem basın özgürlüğüne karşı yapılmış bir eylemdir hem de FETÖ'cülerin her şart ve koşulda saldırıya devam ettiğinin bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın her noktasında vatandaşlarının yanındadır. Hem bu hususta gereği yapılacak hem de FETÖ ile mücadele kesintisiz sürecektir.
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