Almanya’da A Haber-Sabah ekiplerine kelepçeli gözaltı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Almanya haddini aştı

FAHRETTİN ALTUN

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyorum. Almanya'da terör örgütü FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak göz altına alınması ve ekipmanlarına el koyulması, çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesidir. Almanya'nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz. FETÖ'cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir iş birliği yapmaya ve göz altına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ALMANYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERMELİDİR…

Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ'cülerin şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyoruz. FETÖ'cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya'nın dikkate alması gereken budur…

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN: ALMANYA'DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ

"Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran, art niyetlerle Türkiye'deki belli medyayı fonlayan Almanya'nın Türk gazetecilere yaptığı müdahaleyi sert bir şekilde kınıyoruz. Türk gazetecilere yönelik haksızlığın ivedi olarak telafi edilmesini istiyor, Almanya'dan özür bekliyoruz."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ALMANYA'DA SABAH GAZETESİ TEMSİLCİLERİNİN GÖZALTINA ALINMASINI ŞİDDETLE KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmalarının Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi olduğu belirtilerek, "Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü FETÖ'nün Almanya'daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ilk turu ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının söz konusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz."

Basın ve ifade özgürlüğü konusunda "tüm dünyaya ders vermeye kalkan" Almanya'nın özgür basına yönelik bu eyleminin çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, konuya ilişkin olarak Almanya'da gerekli girişimlerin yapıldığı, güçlü tepkinin bugün Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a da iletildiği belirtildi.