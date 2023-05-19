ÖGG 2023 sınav sonuçları sorgulama ekranı! ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? EGM 102. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI...

"ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve ÖGG yenileme sınav sonuçları 78. Dönem Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ÖGG sonuçları ekranında (www.egm.gov.tr/ozelguvenlik) adaylar ile paylaşılacak. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? EGM 102. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI...