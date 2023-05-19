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ÖGG 2023 sınav sonuçları sorgulama ekranı! ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? EGM 102. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI...

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ÖGG 2023 sınav sonuçları sorgulama ekranı! ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? EGM 102. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI...

"ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Sınavı 30 Nisan'da yapılmıştı. Peki, GG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? EGM 102. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI...

"ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve ÖGG yenileme sınav sonuçları 78. Dönem Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ÖGG sonuçları ekranında (www.egm.gov.tr/ozelguvenlik) adaylar ile paylaşılacak. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? EGM 102. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınavı 30 Nisan Pazar günü düzenlendi.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanyor.

ÖZEL GÜVENLİK 102. TEMEL EĞİTİM VE 78. YENİLEME EĞİTİMİ ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edildi.

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları cevap anahtarının 2 Mayıs Salı günü erişime sunuldu.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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