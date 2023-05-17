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Almanya ve FETÖ'cüler Sabah ve A Haber'in yayınlarından rahatsız! Serbest bırakılan Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay yaşananları anlattı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Almanya ve FETÖ’cüler Sabah ve A Haber’in yayınlarından rahatsız! Serbest bırakılan Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay yaşananları anlattı

FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Alman polisi A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay sabah saatlerinde Almanya’daki evlerine baskın düzenledi. İki ismin de evleri 4,5 saat köpeklerle aranırken evdeki çok sayıda materyale el konuldu. Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay yaşananları A Haber ekranlarında anlattı. İşte detaylar...

Alman polisi, Darmstadt Başsavcılığının emriyle A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay sabah saatlerinde Almanya'daki evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

EVLERİ 4,5 SAAT KÖPEKLE ARANDI

Evlerinde 4,5 saat köpeklerle arama yapan polis evde bulunan belge değeri çok sayıda evrak, bilgisayar ve cep telefonuna koydu. Darmstadt Polis Merkezine götürülen Türk gazeteci İsmail Erel ve Cemil Albay, Güney Hessen Polis Merkezinde 4 saat boyunca sorgulandı.

FİRARİ İSİMİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE...

İki Türk gazetecinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan Cevheri Güven'in şikayeti üzerine gerçekleştiği belirtildi. Darmstadt kentinde bulunan Güney Hessen Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan İsmail Erel ve Cemil Albay serbest bırakıldı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Erel ve Albay'ın gözaltına alınması sonrası Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay yaşananları A Haber ekranlarında anlattı.

HER ŞEYE EL KOYDULAR

Sabah saat 6'da kapı çaldı ve çok sayıda polis kapıdaydı. Giyinmeme bile izin vermeden evimizde arama yapıldı. Evin altını üstüne getirdiler. Bilgisayarlara ve üzerinde Sabah yazan her şeye el koydular. Bodrum katını da aradılar. Arabamı da Emniyet'e çektiler.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMA DURUMU İZAH ETMEK ZOR OLDU

İfade vermeyi reddettim. Talihsiz bir gün yaşadık. Sadece avukatımı arayabileceğimi söylediler. Daha önce birkaç kez büromuz basılmıştı. İlk kez evimize geldiler. 3 yaşındaki çocuğuma durumu izah etmek zor oldu.

YAYINLARDAN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR

Yayınlardan rahatsız olunuyor. Almanlara Türkiye'deki bir terör örgütünün neler yaptığını anlatıyoruz bundan rahatsız oluyorlar.

"CEVHERİ GÜVEN HAKKINDA BİR ŞEY YAZMAYIN" DEDİLER

Bizi şikayet eden firari Cevheri Güven hakkında bir şey yazmamız konusunda da uyarıldık.

MEDYA DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA: ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ

Turkuvaz Medya Grubu'nun Almanya bürosu temsilcileri deneyimli gazeteciler İsmail Erel ve Cemil Albay'ın 17 Mayıs 2023, sabah 06.00'da Alman polisi tarafından hukuksuz bir şekilde göz altına alınmaları, kullandıkları telefonların ve bilgisayarların gasp edilmeleri, evrensel bir değer olan 'Basın ve İfade Özgürlüğü' açısından kabul edilemez bir hadisedir.
Rutin mesleki faaliyetlerini yapmaktan başka bir faaliyeti olmayan gazetecilerin göz altına alınmaları sonrası aileleri ve çalıştıkları kurumla irtibat kurmaları ve durumlarıyla ilgili bilgi vermelerinin engellenmesi, yaşananların vahametini daha da artırmıştır.
Almanya gibi demokratik ve Basın ve İfade Özgürlüğü'ne saygılı olduğu varsayılan bir ülkedeki bu gelişmenin, gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılması ile neticelenmesi sevindiricidir. Ancak, göz altı sürecinde Alman makamlarının iki gazetecinin durumuyla alakalı ayrıntılı bilgi vermemesinin, aileleri ve meslektaşlarının endişelerine sebebiyet vermesi, not edilmiştir.
Almanya, Basın özgürlüğüne saygı duyarak, gazetecilere yönelik bu hasmane ve keyfi tutumundan ve FETÖ terör örgütü hakkında haber yaptıkları gerekçesiyle gazetecilere gözdağı vermekten bir an önce vazgeçmelidir.
Evrensel kuralları ihlal eden Alman makamlarını, Basın ve İfade Özgürlüğü ve temel insan hakları konusunda daha hassas davranmaya ve gazeteci arkadaşlarımızdan ve kurumlarından özür dilemeye davet ediyoruz.
Medya Derneği olarak, şiddetle kınadığımız bu gelişmeleri bütün uluslararası platformlarda gündeme getirecek ve sonuna kadar takipçisi olacağız.

Almanya ve FETÖ’cüler yayınlardan rahatsız! ALMANYA VE FETÖ'CÜLER YAYINLARDAN RAHATSIZ!
Sabah ve A Haber’i susturma operasyonu!

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