Bakan Nebati’den 28 Mayıs mesajı: Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar başkan seçilecek

"TAM BİR FETÖ TAKTİĞİ…"

"Cumhurbaşkanı'mıza ağır ifadeler kullanarak duruşlarını sergilediler. O duruşlarını sergilerken her türlü operasyonu da bu ülkeye yapmaktan da geri durmadılar. Sosyal medya üzerinden başta kendi içlerinden çıkan ve aday olanlara karşı çok ciddi bir şekilde, tam bir FETÖ taktiğiyle sahte belgeler, videolar, fotoğraflarla alaşağı ettiler. AK Parti iktidarlarında hizmet etmiş bakanlarımızın bir kısmına ve üst düzey yöneticilerimizin başta da Cumhurbaşkanı'mız ve ailesine karşı utanmadan, sıkılmadan yine sosyal medya üzerinden sahte videolar, belgeler üreterek seçimin sabote edilmesi noktasında büyük bir çaba sarf ettiler ve sanki bu milleti akılsız, affedersiniz aptalmış gibi görerek aynı operasyonları, aynı yol ve yöntemlerle yaptılar. Bütün seçimlerde aynı şeyi yaptılar. 15 Temmuz'da başaramayınca sosyal medya üzerinden yollarına devam ettiler."

Bakan Nebati, seçim gecesi bu ülkede cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı hedefleyen belediye başkanlarının oy oranlarını manipüle ettiğini vurguladı.

Milletin yapılanları unutmayacağını aktaran Nebati, "Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı'mız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler. Çünkü onların adayları mutfaktan çıkamayıp, mutfaktan seçim kampanyasını yürütürken yapmış olduğu bütün hesap kitaplar sosyal medya içerisindeki bir avuç taraftarları, trolleri ve bot hesaplarla yönetip ülke iktidarını alacaklarını zannettiler." diye konuştu.

Bu milletin ferasetinin onlara gereken dersi verdiğini belirten Nebati, şöyle devam etti: